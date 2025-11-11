Воробьёв оценил планы расширить выпуск импортозамещающего оборудования в Коломне

11 ноября 2025, 14:56

оригинал Андрей Воробьёв (второй слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв познакомился с работой завода в посёлке Радужный городского округа Коломна. Он осмотрел производство и поговорил с сотрудниками.





В будущем году компания «АДЛ» начнёт строительство нового цеха площадью 10 000 квадратных метров. Это позволит производить изделия, которые раньше Россия закупала только за рубежом. Это электроприводы для запорной арматуры, в том числе задвижки и редукторы.





Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Кроме того, будут расширены линии сборки блочных тепловых пунктов, насосных установок и шкафов управления. Объём инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей. На предприятии создадут 80 высокотехнологичных рабочих мест. Запустить цех планируют в 2028 году.

«Компания «АДЛ» работает успешно, есть планы расширяться, выпускать запорную арматуру, которая крайне важна при модернизации, строительстве, и прокладке сетей. Это относится к водо-, тепло- и газоснабжению. В проекте участвует Фонд развития промышленности России. Приятно, что руководство предприятия уделяет большое внимание обучению. Многие получают тут профессию, устраиваются и получают хорошую зарплату. Надеемся, что компания и дальше будет развиваться», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Особенно важно для нас, что землю дают без торгов и недалеко от предприятия. Полторы недели назад мы подали документы на получение ещё девяти гектаров для строительства нового производственного корпуса. Мы также сотрудничаем со средними специальными учебными заведениями Подмосковья. Например, с колледжем «Коломна» заключили 36 целевых договоров. Там готовят студентов для нашего производства», – рассказал директор коломенского филиала ООО «Торговый дом АДЛ» Сергей Абашов.