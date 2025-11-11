Воробьёв оценил планы расширить выпуск импортозамещающего оборудования в Коломне
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв познакомился с работой завода в посёлке Радужный городского округа Коломна. Он осмотрел производство и поговорил с сотрудниками.
В будущем году компания «АДЛ» начнёт строительство нового цеха площадью 10 000 квадратных метров. Это позволит производить изделия, которые раньше Россия закупала только за рубежом. Это электроприводы для запорной арматуры, в том числе задвижки и редукторы.
Кроме того, будут расширены линии сборки блочных тепловых пунктов, насосных установок и шкафов управления. Объём инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей. На предприятии создадут 80 высокотехнологичных рабочих мест. Запустить цех планируют в 2028 году.
«Компания «АДЛ» работает успешно, есть планы расширяться, выпускать запорную арматуру, которая крайне важна при модернизации, строительстве, и прокладке сетей. Это относится к водо-, тепло- и газоснабжению. В проекте участвует Фонд развития промышленности России. Приятно, что руководство предприятия уделяет большое внимание обучению. Многие получают тут профессию, устраиваются и получают хорошую зарплату. Надеемся, что компания и дальше будет развиваться», – сказал Воробьёв.
Сейчас производственный комплекс «АДЛ» включает четыре цеха и три современных складских и логистических комплекса, оборудованных системой управления складами. Там выпускают более 800 000 изделий в год, а к 2030 году этот показатель увеличат до трёх миллионов.
Весной открыли новый корпус, где начали выпускать импортозамещающую продукцию. Это предохранительные клапаны, дисковые затворы и шаровые краны. В корпусе установили передовые станки с числовым программным управлением и автоматизированные сборочные линии. Помимо этого, построили склад для хранения готовой продукции.
Проект реализовали при поддержке Московской области. Компания «АДЛ» пользуется многими региональными программами.
«Особенно важно для нас, что землю дают без торгов и недалеко от предприятия. Полторы недели назад мы подали документы на получение ещё девяти гектаров для строительства нового производственного корпуса. Мы также сотрудничаем со средними специальными учебными заведениями Подмосковья. Например, с колледжем «Коломна» заключили 36 целевых договоров. Там готовят студентов для нашего производства», – рассказал директор коломенского филиала ООО «Торговый дом АДЛ» Сергей Абашов.
На заводе трудятся династии. Например, сын токаря Александра Матросова, который работает в «АДЛ» уже 20 лет, прошёл обучение в коломенском колледже.
Компания ведёт деятельность с 1994-го, 23 года работает в Московской области. Это ведущий в России разработчик и производитель оборудования для жилищно-коммунальной сферы, строительства, энергетики, металлургии, пищевой, горнодобывающей промышленности и других отраслей. Компания входит в перечень системообразующих предприятий стран и решает задачу по укреплению технологического суверенитета страны.