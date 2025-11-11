Народные промыслы станут основой новой стратегической отрасли

11 ноября 2025, 21:29

оригинал Фото: Татьяна Товпеко-Першина

Около 300 участников собрал состоявшийся в Москве Международный форум «Культура Традиции Наследие». Об этом сообщили в пресс-службе организатора форума – Союза промышленников и предпринимателей «Иволга».





Мероприятие объединило представителей власти, бизнеса, народных художественных промыслов, дизайнеров, экспертов в области культуры и экономики. На форуме приняли резолюцию о создании Культурно-промышленного комплекса России. Это новая стратегическая отрасль, которая объединит культуру, промышленность, образование и современное производство. Девиз «От истока к возрождению через нити времени» стал символом преемственности, единства традиций и инноваций.

Главная цель форума – создание устойчивого движения по возрождению культурного кода России в быту, интерьере, дизайне, производстве и воспитании, объединении мастеров, дизайнеров, предприятий и носителей региональных традиций.

«Сегодня мы говорим о народных художественных промыслах не как о явлении прошлого, а как о живой, динамично развивающейся отрасли, которая формирует современный облик страны. Это особенно символично в преддверии 2026 года, который президент Владимир Путин объявил годом Единства народов. Ведь именно в многообразии и богатстве наших культурных традиций, в уникальном коде каждого народа России кроется сила единства. Сбережение и развитие народных промыслов – это и есть сохранение российской идентичности», – подчеркнула в приветственной речи зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко.

«Креативные индустрии развиваются в несколько раз быстрее традиционных отраслей экономики. Поэтому во всём мире внимание направлено на них. Народные художественные промыслы – часть креативной экономики. По итогам прошлого года Россия находится в числе передовых стран по доле ВВП, приходящейся на креативную экономику. Это более 4%. Нам необходимо выстроить систему подготовки кадров, где студенты будут изучать не только классические дисциплины, но и основы проектного менеджмента, цифрового маркетинга, работы с искусственным интеллектом в креативных индустриях», – сказал Журавский.



«Минкультуры поддерживает научные и цифровые инновации, реализует образовательные, культурные программы и творческие проекты, развивает и модернизирует инфраструктуру культуры. При нашей поддержке по всей стране создают школы креативных индустрий. Креативная сфера объединяет не только культуру, но и экономику, технологии, образование», – подчеркнула Алексеева.

«Московская область бережно хранит традиции, передаваемые из поколения в поколение. Подмосковные бренды известны не только в России, но во всём мире. Это лаковая миниатюра Федоскино, расписные подносы Жостово, бело-синяя Гжель, Дулёвский фарфор, Павлопосадские платки и Клинская ёлочная игрушка. Особую роль играют мастера-художники, носители традиций. Когда есть учитель, наставник, обязательно найдётся и ученик, а значит, нить времён не будет прервана», – уверена Богдасарова.

«Создание Культурно-промышленного комплекса – не просто экономическая задача. Перед лицом попыток отмены русской культуры за рубежом эта работа приобретает особое значение. Внешние вызовы консолидировали наши силы, направив на укрепление русских традиций. Культурно-промышленный комплекс – наш деятельный и созидательный ответ на вопрос, как сделать великое наследие живым, актуальным и востребованным в ХХI веке. Мы стоим на пороге формирования нового рынка, который соединит мудрость предков и энергию молодых талантов, сохранит традиции через их развитие. Это путь к тому, чтобы культура стала настоящим драйвером роста и гордостью всей России», – поделилась председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина.