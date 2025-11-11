В Подмосковье начали приём заявок по субсидиям на промышленное оборудование
В Московской области стартовал приём заявок на получение субсидии для приобретения промышленного оборудования. Подать заявку можно до 30 ноября включительно, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В рамках этой программы поддержки бизнес может компенсировать до 50% затрат на покупку оборудования, но не более 20 млн рублей.
«Важное условие: оборудование должно быть включено в реестр Минпромторга России. Поддержку выделяют компаниям, зарегистрированным как юридические лица в Московской области и занимающимся промышленным производством. К тому же оборудование должно быть новым: дата изготовления не должна превышать пяти лет, а затраты произведены не ранее 1 января 2023 года», – уточнила Зиновьева.Информацию об оборудовании, включённом в реестр Минпромторга России, можно найти по ссылке. Данные о программе поддержки размещены на Инвестиционном портале Московской области. Их также можно узнать по телефону горячей линии 0150. Звонок доступен с мобильного телефона по будням с 9.00 до 18.00.