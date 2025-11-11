В Подмосковье начали приём заявок по субсидиям на промышленное оборудование

11 ноября 2025, 19:18

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области стартовал приём заявок на получение субсидии для приобретения промышленного оборудования. Подать заявку можно до 30 ноября включительно, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





В рамках этой программы поддержки бизнес может компенсировать до 50% затрат на покупку оборудования, но не более 20 млн рублей.

«Важное условие: оборудование должно быть включено в реестр Минпромторга России. Поддержку выделяют компаниям, зарегистрированным как юридические лица в Московской области и занимающимся промышленным производством. К тому же оборудование должно быть новым: дата изготовления не должна превышать пяти лет, а затраты произведены не ранее 1 января 2023 года», – уточнила Зиновьева.