Из Латвии могут депортировать сотни россиян

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Латвийское управление по делам миграции передало в погранслужбу данные примерно о 800 россиянах, не имеющих право на пребывание в стране. Если они до сих пор остаются в Латвии, их депортируют, заявила представитель управления Мадара Пуке в эфире телеканала TV3.
По ее словам, речь о россиянах, которые не подали заявления ни на постоянный, ни на временный вид на жительство. Этим вопросом Госпогранслужба должна заняться в ближайшие недели. Всем нарушителям будут выданы приказы о выезде со сроком 30 дней.
Пуке Также добавила, что не сдавшие экзамен по латышскому языку россияне могли подать на временный ВНЖ сроком на два года. После этого их знание латышского снова проверят. В случае непрохождения проверки их так же депортируют.
Ранее власти Латвии потребовали сдать экзамен по латышскому для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный ВНЖ. Управление по делам гражданства и миграции Латвии в январе проинформировало, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет.
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Пуке Также добавила, что не сдавшие экзамен по латышскому языку россияне могли подать на временный ВНЖ сроком на два года. После этого их знание латышского снова проверят. В случае непрохождения проверки их так же депортируют.
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Ювелина Бернст