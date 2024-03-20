Из лесов Подмосковья с начала года убрали более 300 аварийных деревьев

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
«За два с половиной месяца текущего гола убрано 316 аварийных деревьев. Всего до конца года планируется вырубить около трёх с половиной тысяч таких деревьев», — отмечается в сообщении.
Дерево считается аварийным, если у него есть структурные изъяны, например, обрыв корней или гниль. Кроме того, ликвидации подлежат деревья с опасным уклоном, которые при падении могут навредить имуществу граждан или их жизни.
Приоритетными являются работы по ликвидации аварийных деревьев, о которых сообщили жители через портал «Добродел», Центр управления регионом (ЦУР) или сайт регионального Комлесхоза.
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