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Из лесов Подмосковья с начала года убрали более 300 аварийных деревьев

20 марта 2024, 16:56
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Более 300 опасных аварийных деревьев вырубили на территории лесного фонда Московской области с начала 2024 года, что составляет чуть менее 10% от годового плана, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.

«За два с половиной месяца текущего гола убрано 316 аварийных деревьев. Всего до конца года планируется вырубить около трёх с половиной тысяч таких деревьев», — отмечается в сообщении.

Дерево считается аварийным, если у него есть структурные изъяны, например, обрыв корней или гниль. Кроме того, ликвидации подлежат деревья с опасным уклоном, которые при падении могут навредить имуществу граждан или их жизни.


Приоритетными являются работы по ликвидации аварийных деревьев, о которых сообщили жители через портал «Добродел», Центр управления регионом (ЦУР) или сайт регионального Комлесхоза.

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В Подмосковье устранили захламление подвалов в 80 многоквартирных домах
20 марта 2024, 16:42

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Под контролем ГУСТ МО с начала весны ликвидировано захламление подвалов в более 80 МКД Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В Московской области УК являются ответственными за соблюдением порядка и чистоты в подвальных помещениях многоэтажек.

«С начала марта региональные управляющие компании выполнили 89 задач по ликвидации захламления подвалов в МКД. Мероприятия проведены в 15 округах региона. К примеру, управляющие организации Лобни завершили работы в доме №5 на Лобненском бульваре, в доме №10 на улице 40 лет Октября, на улице Чайковского в доме №25, а также в проезде Свободный, дом №1», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что ​при обнаружении нарушений ​в порядке подвалов необходимо обращаться в горячую линию компаний или оставить заявку на портале ЕДС МО.

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Сергей Шойгу анонсировал проведение парада Победы в России в 2024 году
Шойгу: В параде Победы примут участие 9 тысяч военных и 75 единиц техники
20 марта 2024, 16:38

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу в среду 20 марта на заседании коллегии министерства анонсировал проведение парада Победы в 2024 году. Об этом пишут РИА Новости.
В параде на Красной площади примут участие более 9 тысяч человек, в числе которых будут и участники специальной военной операции. Ожидается, что гостям будут представлены 75 единиц военной техники. Шойгу рассказал, что в мероприятии будет задействована авиация Российской федерации.

Кроме того, в составе пешей колонны пройдут представители суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцы, военнослужащие-женщины, казаки и сводный военный оркестр.

Шойгу отметил, что военные парады в этом году состоятся в 28 городах России, в них примут участие свыше 50 тысяч человек.

В четверг 9 мая 2024 года исполнится 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне, показавшей мужество и героизм советского народа.

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В Лотошине создали природный заказник с редкими животными и растениями
20 марта 2024, 16:35

Фото: пресс-служба Минэкологии МО/А.Русанов

Природный заказник «Малая Лобца» создан на территории городского округа Лотошино, его площадь составляет около 4,6 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«На территории нового заказника находятся особо ценные в экологическом отношении природные комплексы и объекты, хорошо сохранившиеся биоценозы, имеющие важное значение для науки и охраны природы», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
Он добавил, что в заказнике обитают девять видов фауны и 13 видов грибов и лишайников, занесённых в Красную книгу Московской области. Кроме того, там встречается венерин башмачок настоящий — это растение внесено в Красную книгу России.

В число редких видов, обитающих в заказнике, входят также: бурый медведь, белый аист, гадюка, малый подорлик, подберёзовик разноцветный и ежовик коралловидный и ряд других видов.

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#экология
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Огнеборцы «Мособлпожспас» провели тренировку по тушению пожара на военном аэродроме
20 марта 2024, 16:34

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» потушили условный пожар на территории военного аэродрома. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В тренировке приняли участие сотрудники 245-й и 318-й пожарно-спасательных частей и военные пожарные.

«Прибыв на место происшествия, огнеборцы сформировали звенья газодымозащитной службы, провели разведку и спасли условного пострадавшего, которого вывели на свежий воздух. Совместными усилиями условное возгорание было оперативно ликвидировано в кратчайшие сроки, а поставленные задачи были выполнены в полном объеме. В ходе занятий специалисты отработали навыки тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в условиях сильного задымления и ограниченной видимости. Всего в учениях было задействовано более 15 человек и 5 единиц техники», — рассказал замначальника Николай Рябцев.

Стоит отметить, что с задачей все специалисты справились быстро и на высшем уровне.

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«Одуванчики» и «Солнышки»: На Украине возмутились из-за названий детсадов
Украинского чиновника возмутили названия детсадов с русскоязычным характером
20 марта 2024, 16:13

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь возмутился, что в стране все еще есть детские сады с русскими названиями. Об этом Креминь написал в социальных сетях.
Омбудсмен рассказал, что от украинцев часто поступают жалобы, касающиеся русскоязычных названий дошкольных учебных учреждений. Отмечается, что больше всего гражданам Украины якобы не нравятся такие названия, как «Солнышко», «Ивушка», «Одуванчик», «Тополек».

Креминь подчеркнул, что обратился к местным органам власти и владельцам частных детских садов с призывом сменить ​имеющиеся названия на те, которые будут соответствовать нормам украинского языка.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко пожаловался на австралийский телеканал ABC за трансляцию документального фильма о спецоперации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Ленинском округе построят четырёхэтажный паркинг с автомойкой и магазинами
20 марта 2024, 15:57

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Многоуровневый паркинг, рассчитанный на 499 машин, построят на улице Фруктовые Сады в деревне Тарычево Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь четырёхэтажного надземного паркинга на 499 машиномест составит более 13 тысяч квадратных метров. На первом этаже здания будут размещаться помещения торгового назначения и сервисного обслуживания. Кроме того, предусмотрена автомойка на три машины», — уточнил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
На прилегающей к паркингу территории проведут озеленение и установят уличное освещение.

Завершить строительство планируют в конце 2025 года. На объекте будет создано около 30 рабочих мест.

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#мособлархитектура
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Потанин рассказал об условиях слияния Тинькофф и Росбанка
Потанин поддержал интеграцию Росбанка и Тинькофф-банка в единую группу
20 марта 2024, 15:48

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Холдинг «Интеррос» выступил в поддержку идеи объединения банков «Тинькофф» и Росбанка в единую группу. Об этом заявил миллиардер и владелец обеих финансовых организаций Владимир Потанин, информирует ТАСС.
«Считаю, что создание объединенной структуры с точки зрения ее продуктовой линейки, удобства пользования, а также роста стоимости и финансовой устойчивости полностью отвечает интересам клиентов, акционеров и регулятора», — выразил мнение Потанин.
Потанин добавил, что интеграция банков пройдет на основе справедливой оценки рынка, при этом «Тинькофф» оценят «с адекватной премией к рынку».

После объединения обе организации сохранят свои лицензии, бренды и команды, добавил президент «Интерроса».

Ранее экс-зампред ЦБ Дубинин спрогнозировал сохранение ключевой ставки в России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Королёве готовят площадку под строительство большой поликлиники
20 марта 2024, 15:45

Фото: Роман Савельев

Поликлинику, рассчитанную на тысячу посещений в смену, построят рядом с Центральной городской больницей. В настоящее время рабочие расчищают будущую строительную площадку, передаёт корреспондент Роман Савельев.
«В Королёве проживает более 220 тысяч жителей, из них более 48 тысяч – дети. В городе восемь поликлиник, но, чтобы пройти полное обследование и попасть к узким специалистам, жителям приходилось перемещаться между ними. Новая поликлиника решит эту проблему», — заявил глава муниципалитета Игорь Трифонов.
За одну смену в новой поликлинике смогут принять 600 взрослых и 300 маленьких пациентов. Кроме того, на 100 пациентов в день будет рассчитан травмпункт поликлиники. Медучреждение оснастят самой современной техникой, а приём здесь будут вести терапевты, педиатры, кардиологи, офтальмологи, неврологи, гинекологи и прочие специалисты.

Открыть поликлинику планируется в первом квартале 2027 года.

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#строительство
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#королёв
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Девятимиллионному посетителю выставки «Россия» подарили путешествие на Байкал
20 марта 2024, 15:41

Фото: iStock/Elena Titova

Выставка «Россия» продолжает радовать жителей и ставить рекорды по количеству посетивших мероприятие россиян. Девятимиллионному гостю подарили сертификат на семейное путешествие на Байкал. Об этом сообщает пресс-служба форума.
Девятилетний Андрей Баторов стал счастливым обладателем билетов. Мальчик приехал на выставку с родителями и младшей сестрой. Семья Баторовых из Бурятии, сейчас проживает в Москве.

«Пусть эта поездка станет для тебя, твоих родителей и сестренки незабываемым приключением, которое навсегда останется в ваших сердцах», — с теплыми пожеланиями поздравила Андрея генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

В начале марта восьмимиллионный посетитель выставки «Россия» получил билеты на матч сборной РФ по футболу в подарок. Им стал четырнадцатилетний Вадим Лейзер, который приехал из Тюмени вместе с родителями.

Международная выставка-форум в Москве принимает гостей с ноября прошлого года. Популярность мероприятия столь высока, что президент РФ Владимир Путин продлил время его проведения до 8 июля 2024 года.

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