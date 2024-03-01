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Стало известно, сколько вырубили и посадили деревьев в Подмосковье

01 марта 2024, 09:34
Фото: iStock/GettyTim82

Фото: iStock/GettyTim82

В Московской области проводятся активные работы по восстановлению лесов, за последние три года объём лесопосадок превысил объём санитарных вырубок почти в два с половиной раза, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.

«С 2021 по 2023 годы в Подмосковье восстановлено почти в 2,5 раза больше площади лесов, чем пройдено санитарными рубками. На территории лесного фонда региона санитарные рубки проведены на площади чуть более 1,8 тыс. га. За тот же период лесовосстановления проведено на площади более 5 тысяч гектаров», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, курирующий лесное хозяйство.

Он также напомнил, что с 2013 года в Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва проводятся массовые экологические акции по посадке деревьев. За десять дет в рамках этих акций было посажено около 11 миллионов деревьев. Участие в акции приняли полтора миллиона человек.

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#экологическая акция
#московская область
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В Одинцове прошли пожарные учения в физкультурно-оздоровительном комплексе
01 марта 2024, 09:30

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области

Пожарные Подмосковья провели учения в физкультурно-оздоровительном комплексе. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Учения проходили на базе одинцовского многофункционального спортивно-развлекательного комплекса «Полюс Арена». В мероприятии ​приняли участие более 70 человек личного состава и 17 единиц специальной техники.

«Особую трудность представляет собой тушение пожаров в период, когда здание заполнено людьми: массовая эвакуация в начальный период не дает возможности пожарным в него проникнуть. Поэтому возможен целый ряд обстоятельств, влияющих на развитие пожара и на боевые действия подразделений.Спасательные работы из горящих или отрезанных дымом помещений организуют в большинстве случаев через окна по ручным пожарным лестницам и спасательным веревкам», — поделился начальник отдела организации пожаротушения управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Московской области Алексей Мануковский.

Стоит отметить, что про итогам тренировки был проведена беседа по работе каждого из участников и оценка его действий.

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#мчс
#учения
#эвакуация
#человек
#здание
#тренировки
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Кинологи напомнили об обязательной регистрации собак в Подмосковье
Кинолог Голубев напомнил об обязательной регистрации собак в Подмосковье
01 марта 2024, 08:44

Фото: istock / Ksenia Raykova

В сентябре прошлого года в Московской области вступил в силу закон об обязательной регистрации домашних животных. Согласно ему, владельцы собак в обязательном порядке должны зарегистрировать своих питомцев. Собаки, которые родились до 1 сентября 2023 года должны быть зарегистрированы до 1 марта 2024 года.

«Обязательная регистрация собак – это большой шаг вперед, навстречу ответственному владению животными. Она позволяет повысить уровень персональной ответственности владельца, облегчает поиски пропавших питомцев, а также позволяет создать единую базу учета всех животных, что существенно облегчит последующие вопросы, касающиеся ответственного отношения к животным», – комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Эта пятница, 1 марта, станет последним днем, когда владельцы собак, которые родились до 1 сентября 2023 года, должны зарегистрировать своего питомца. Если животное появилось после этой даты, то у собаковода есть 14 дней для его регистрации (при условии, что собака достигла трехмесячного возраста).

Фото: istock / Evrymmnt

Зачем маркировать животное

Маркировка животного позволит вам позаботиться о его безопасности. Наличие чипа существенно облегчает поиски пропавшего питомца. Если вашу собаку найдут и приведут в ветеринарную клинику, то в первую очередь будут проверять наличие чипа, в котором содержатся сведения о владельце.

Маркировка – это цивилизованный и ответственный подход к владению животными. Процедура помогает повысить уровень персональной ответственности владельца. Если животное было оставлено на улице или были совершены любые другие противозаконные действия, получить информацию будет в разы легче, поскольку у собаки есть чип, с которого можно считать необходимую информацию о собаководе.

Фото: istock / Chalabala
Более того, появится единая база учета всех животных, которая будет содержать полноценные систематизированные данные, к котором в случае необходимости можно будет обратиться. Кроме того, регистрация животных поможет сократить распространение опасных болезней.

Как зарегистрировать питомца

Процедура достаточно простая. Владельцу необходимо подать заявление на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области либо обратиться напрямую в одну из ветеринарных клиник для проведения процедуры регистрации.

Ветеринар сверит данные в заявлении, осмотрит животного и установит чип (если его не было) и внесет все данные о питомце в единую базу. После прохождения процедуры хозяин получает официальную выписку о регистрации животного.

Фото: istock / macniak

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#собаки
#данные
#регистрация
#маркировка
#ветеринар
#кинологи
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В России выразили готовность передать Украине жертв крушения Ил-76
Омбудсмен Москалькова: Москва готова передать Киеву тела жертв крушения Ил-76
01 марта 2024, 06:39

Фото: iStock/Gudella

Россия готова передать Украине тела погибших при крушении самолета Ил-76 в районе села Яблоново Белгородской области, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По словам омбудсмена, она контактирует с украинскими представителями по данному вопросу.

«Тела могут быть переданы согласно существующим процедурам. Мы готовы. Для этого все необходимое имеется», – сказала она.

Ранее Москалькова сообщила, что российские власти располагают всеми образцами ДНК, необходимыми для опознания жертв крушения военного самолета Ил-76.

До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что комитет в рамках расследования устанавливает личности украинского командования, приказавшего сбить российский Ил-76.

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#ск рф
#украина
#россия
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Москалькова заявила, что Россия может опознать жертв крушения Ил-76
Москалькова: Россия располагает всеми ДНК для опознания жертв крушения Ил-76
01 марта 2024, 05:35

Фото: сайт Кремля

Россия обладает всеми необходимыми ДНК для опознания жертв крушения военного самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области в конце января, об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«У нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности», – сказала она.

Ранее глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин заявил, что комитет в ходе расследования устанавливает личности украинских военоначальников, отдавших приказ сбить российский Ил-76.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января в Белгородской области. По данным Минобороны России, 65 украинских военнослужащих, находившихся на борту, были предназначены для обмена. Выживших в результате крушения не оказалось.

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#ск рф
#россия
#украина
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В США арестованный россиянин Марченко признал вину в контрабанде микроэлектроники
В США россиянин Марченко признал вину в контрабанде микроэлектроники
01 марта 2024, 03:02

Фото: iStock/simpson33

Гражданин России Максим Марченко, проживающий в Гонконге, признал свою вину по делу обвинения в незаконном приобретении американской микроэлектроники двойного и военного назначения для российских клиентов, сообщается в Министерстве юстиции США, передает РБК.
По словам прокурора Южного округа Нью-Йорка Дэмиэна Уильямса и помощника генерального прокурора Мэтью Олсена, Марченко признал свою вину в обмывании денег и контрабанде микроэлектроники из США.

Как отмечает Олсен, подсудимый признался в сговоре, преследовавшем цель контрабанды технологий в Россию через сеть подставных компаний. В общей сложности ему грозит до 30 лет лишения свободы. Окончательный приговор будет вынесен 6 июня этого года.

Напоминаем, что Максим Марченко был арестован 19 сентября по обвинению в причастности к обходу антироссийских санкций.

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#сша
#россия
#арест
#суд
#контрабанда
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«Известия»: сроки поставок самолетов SJ-100 сдвинули на 2026 год
«Известия»: поставки импортозамещенных самолетов S-100 сдвинули на 2026 год
01 марта 2024, 02:04

Фото: iStock/BONDART

Начало поставок импортозамещенных самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год, передает издание «Известия», основываясь на информации «Ростеха» и ОАК.
«С учетом дополнительных работ и испытаний сертификация самолёта SJ-100 с российским двигателем ПД-8 сдвигается на 2025 год, а начало поставок – на 2026 год», – передает газета.

Вместе с тем в Минпромторге отметили, что задержка объясняется техническими сложностями реализации проекта такого масштаба и необходимостью проведения полномасштабной программы испытаний.

Подчеркивается, что перенос сроков не влияет на общую реализацию программы поставок новых российских пассажирских самолетов до 2030 года.

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#самолёты
#ростех
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НАСА в очередной раз перенесло дату запуска Crew Dragon с участием россиянина
НАСА: корабль Crew Dragon с россиянином на борту направится к МКС 3 марта
01 марта 2024, 01:03

Фото: iStock/LaserLens

Корабль Crew Dragon с космонавтом Александром Гребенкиным из госкорпорации «Роскосмос» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 3 марта в рамках миссии Crew 8, сообщает «Роскосмос» со ссылкой на НАСА в Telegram.
Запуск состоится 3 марта в 07:16 по московскому времени, а стыковка с МКС запланирована на 22:10 того же дня.

Таким образом, НАСА в очередной раз перенесло дату запуска миссии Crew 8. Ранее американское космическое агентство планировало запустить Crew Dragon вместе с россияном 1 марта. Причиной переноса старта НАСА объяснило плохими погодными условиями.

Помимо россиянина, на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Майкл Барратт, Мэтью Доминик и Джанетт Эппс.

Ранее НАСА отложило миссии Artemis II и Artemis III на 2025 и 2026 год соответственно.

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#роскосмос
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Тиньков заявил о закрытии благотворительного фонда из-за статуса иноагента
Тиньков объявил о ликвидации своего благотворительного «Фонда семьи Тиньковых»
01 марта 2024, 00:39

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Бизнесмен Олег Тиньков* объявил о закрытии своего благотворительного фонда. Об этом он сообщил на личной странице в Instagram*.
Тиньков объяснил, что принял это решение, поскольку 16 февраля Министерство юстиции РФ внесло его в список иноагентов. Кроме того, семья предпринимателя покинула состав попечительского «Фонда Борьбы с Лейкемией» в целях сохранения организации.

Фонд Тинькова с 2020 года оказывал системную поддержку развитию онкогематологии в России. Бизнесмен Тиньков решил основать эту организацию после того, как ему поставили диагноз острого миелоидного лейкоза.

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*признан иноагентом в РФ

*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
#фонд
#instagram
#общество
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В России вступил в силу запрет на распространение VPN-сервисов
1 марта в России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов
01 марта 2024, 00:28

Фото: iStock/Prykhodov

1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий распространение VPN-сервисов, сообщает Роскомнадзор.
Отмечается, что структура будет ограничивать доступ к материалам, которые рекламируют сервисы для обхода блокировок. Роскомнадзор напомнил, что работа данных сервисов в России запрещена.

Также ведомство отметило, что к подобным сервисам относятся программы, которые не ограничивают доступ к запрещенному в России контенту.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор планирует провести проверку приложения Duolingo на предмет пропаганды ЛГБТ*.

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*движение признано экстремистским в России
#роскомнадзор
#приложения
#закон
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