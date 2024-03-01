Стало известно, сколько вырубили и посадили деревьев в Подмосковье

«Обязательная регистрация собак – это большой шаг вперед, навстречу ответственному владению животными. Она позволяет повысить уровень персональной ответственности владельца, облегчает поиски пропавших питомцев, а также позволяет создать единую базу учета всех животных, что существенно облегчит последующие вопросы, касающиеся ответственного отношения к животным», – комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Зачем маркировать животное

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Как зарегистрировать питомца

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Эта пятница, 1 марта, станет последним днем, когда владельцы собак, которые родились до 1 сентября 2023 года, должны зарегистрировать своего питомца. Если животное появилось после этой даты, то у собаковода есть 14 дней для его регистрации (при условии, что собака достигла трехмесячного возраста).Маркировка животного позволит вам позаботиться о его безопасности. Наличие чипа существенно облегчает поиски пропавшего питомца. Если вашу собаку найдут и приведут в ветеринарную клинику, то в первую очередь будут проверять наличие чипа, в котором содержатся сведения о владельце.Маркировка – это цивилизованный и ответственный подход к владению животными. Процедура помогает повысить уровень персональной ответственности владельца. Если животное было оставлено на улице или были совершены любые другие противозаконные действия, получить информацию будет в разы легче, поскольку у собаки есть чип, с которого можно считать необходимую информацию о собаководе.Более того, появится единая база учета всех животных, которая будет содержать полноценные систематизированные данные, к котором в случае необходимости можно будет обратиться. Кроме того, регистрация животных поможет сократить распространение опасных болезней.Процедура достаточно простая. Владельцу необходимо подать заявление на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области либо обратиться напрямую в одну из ветеринарных клиник для проведения процедуры регистрации.Ветеринар сверит данные в заявлении, осмотрит животного и установит чип (если его не было) и внесет все данные о питомце в единую базу. После прохождения процедуры хозяин получает официальную выписку о регистрации животного.