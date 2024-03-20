В Лотошине создали природный заказник с редкими животными и растениями

Фото: пресс-служба Минэкологии МО/А.Русанов
«На территории нового заказника находятся особо ценные в экологическом отношении природные комплексы и объекты, хорошо сохранившиеся биоценозы, имеющие важное значение для науки и охраны природы», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.Он добавил, что в заказнике обитают девять видов фауны и 13 видов грибов и лишайников, занесённых в Красную книгу Московской области. Кроме того, там встречается венерин башмачок настоящий — это растение внесено в Красную книгу России.
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