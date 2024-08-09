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Из лесов Подмосковья с начала года убрали более 3,8 тыс. аварийных деревьев

09 августа 2024, 13:55
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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Свыше 3,8 тыс. аварийных деревьев убрали из лесов Московской области с начала года, вырубка проводится по итогам обследований, а также по обращениям граждан, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.


«По состоянию на сегодняшний день с территории подмосковного лесного фонда убрали 3836 аварийных деревьев. Рубкой занимаются работники Центрлесхоза, а также подрядчики практически во всех лесничествах Московской области», — сказал глава регионального Комлесхоза Евгений Агулов.
Больше всего аварийных деревьев с начала года ликвидировали в Подольском лесничестве — 588. На второе место по этому показателю вышло Сергиево-Посадское лесничество, где устранили 461 опасное дерево. Третье место заняло Ступинское лесничество с 438 вырубленными аварийными деревьями. На четвёртом месте Истринское лесничество, где ликвидировали 351 дерево, а замыкает топ-5 Клинское лесничество, откуда убрали 291 аварийное дерево.

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#московская область
#подмосковье
Стало известно, сколько россиян поддерживают порядок на рабочем месте
Опрос: Более половины россиян поддерживают порядок на рабочем месте
09 августа 2024, 13:49

Фото: iStock/gorodenkoff

Опрос сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» показал, что на рабочем месте поддерживают порядок 56% россиян.
При этом 31% респондентов завили о творческом беспорядке на рабочем месте.

Как передаёт RT, 39% опрошенных наводят порядок на работе ежедневно, 30% — раз в неделю, а 14% — раз в месяц.

А пресс-служба министерства социального развития Московской области сообщила, что в регионе в «красивую» дату 8.08.2024 поженились около 600 пар.

«В Подмосковье в эту дату поженились порядка 600 пар. Парки Подмосковья выбрали почти 30 пар. Важно отметить, что в регионе можно выбрать для регистрации брака абсолютно любую площадку – от стильной вечеринки до семейного торжества в частном доме, например», – приводит АГН «Москва» сообщение ведомства.

Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что почти половина российских компаний просит сотрудников уходить в отпуск.

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#опрос
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В Подмосковье стало меньше ДТП с погибшими и ранеными
09 августа 2024, 13:38

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Количество дорожной-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими в Московской области за семь месяцев текущего года уменьшилось на три процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«С начала текущего года до конца июля в Подмосковье произошло 2012 ДТП с погибшими и ранеными — на 3% меньше, чем за первые семь месяцев 2023 года. Снизилось также число погибших – на 6%, число раненых — на 5%», — уточнил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он также добавил, что по некоторым видам ДТП отмечен рост. В частности, по сравнению с прошлым годом стало больше наездов на животных, больше аварий с велосипедистами и в разы выросли число ДТП с участим средств индивидуальной мобильности.

В ведомстве напомнили, что велосипедистам и пешеходам необходимо в тёмное время суток использовать светоотражающие элементы, а водителям мото- и электротранспорта, в том числе самокатчикам, нужна защитная экипировка.

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#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Юрист Соловьёв призвал прописать порядок лишения почётных званий артистов
09 августа 2024, 13:37

Фото: iStock/Zolnierek

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил о необходимости чётко сформулировать порядок лишения артистов почётных званий.
«Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в Положения о почётных званиях «Народный артист РФ», «Народный архитектор РФ», «Народный учитель РФ», «Народный художник РФ», предусматривающих возможность лишения звания по представлению инициатора награждения при осуществлении награждённым деятельности в ущерб безопасности государства, при нахождении под иностранным влиянием или выполнении функций иностранного агента», — приводит RT текст обращения Соловьёва на имя главы президентской администрации Антона Вайно.

А юрист Илья Русяев объяснил, почему дизайнера, блогера и телеведущего Артемия Лебедева не признают иноагентом.

«Нет публично доступной информации, которая бы однозначно указывала на соответствие критериям признания иноагентом. Участие в интервью, даже если оно дано иностранному СМИ или лицу, признанному иноагентом, не является основанием для признания иноагентом. Такое интервью может рассматриваться как реализация права на свободу слова и выражения мнения», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.

Ранее Иван Соловьёв заявлял, что за запуск дрона в запрещённых местах наступает административная ответственность в виде штрафа.

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#рф
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Бакальчук рассказала о ребрендинге Wildberries
09 августа 2024, 13:20

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Бренд маркетплейса Wildberries после объединения с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ будет сохранён с обновлением нынешнего логотипа. Об этом основательница интернет-магазина Татьяна Бакальчук сообщила в беседе с РБК.
Она отметила, что название Wildberries сохранится, однако изменится дизайн, появится новый логотип. В настоящее время детали ожидаемых изменений неизвестны.

Бакальчук подчеркнула, что все основные решения по обновлению компании она будет принимать вместе с гендиректором ООО «РВБ» Робертом Мирзояном.

Напомним, что в начале июля Wildberries и Russ учредили совместное ООО «РВБ», в котором 65% принадлежит маркетплейсу, а оставшиеся 35% – ООО «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор». 29 июля Wildberries передала свой домен совместной с Russ компании.

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Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась с участниками СВО
09 августа 2024, 13:18

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Встречу с участниками специальной военной операции провела омбудсмен Московской области Ирина Фаевская, мероприятие состоялось в одном из филиалов госпиталя имени Бурденко, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Мы приезжаем к нашим военнослужащим, чтобы узнать, какие вопросы их волнуют, как мы можем помочь лично им и их семьям», — сказала Ирина Фаевская.
Она уточнила, что в этот раз большинство вопросов касалось выплат, положенных военнослужащим, а также оформления наград и удостоверения ветерана боевых действий.

В пресс-службе омбудсмена отметили, что во встрече приняли участие жители не только Московской области, но и других регионов России. Им тоже будет оказана помощь, так как в Подмосковье налажена эффективная связь со службами по защите прав человека по всей стране.

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#московская область
#подмосковье
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Истощена и едва ходила: дагестанка вышла из дома и оказалась в заточении на шесть лет
09 августа 2024, 13:11

Фото: iStock/urzine

Жительница Агульского села Дагестана пропала при загадочных обстоятельствах. Долгое время ее не могли отыскать, однако спустя шесть лет девушка вернулась сама. Ее внешний вид шокировал местных жителей: она была истощена и с трудом передвигалась. Об обстоятельствах исчезновения дагестанки расскажет «Радио 1».

Дагестанские предания


В Агульском районе Дагестана располагается село Амух. Основная часть населения – даргинцы. Именно у этой этнической группы существуют особые предания, связанные с миром мертвых и его посланниками. По мнению этого народа, миры живых и мертвых сосуществуют вместе. Чтобы переместиться в последний, человеку нужно побороть свой страх, что удается далеко не всем.

На Кавказе также существуют поверья о пещерах, в которые люди не должны заходить, так как там они могут лишиться рассудка. Некоторые считают, что это деяние джиннов или бесов, другие же полагают, что это запретное место, принадлежащее миру мертвых.


Пропажа девушки из Дагестана


Фото: iStock/Quang Ho

Загадочное исчезновение даргинки из села Амух произошло в 1980 году. Муминат вышла из дома на рассвете и больше ее никто не видел. Девушку искали несколько недель, но безрезультатно. Близкие потеряли надежду когда-либо увидеть родственницу и смирились с потерей. Однако через шесть лет девушка вернулась в село сама.

Истощенная, бледная и едва стоявшая на ногах девушка шокировала местных жителей. Даргинцы напоили, накормили и обогрели несчастную. Позже она рассказала, что спустилась в одну из местных пещер. Подробности своего путешествия девушка не вспомнила, но сообщила, что все это время стремилась найти выход.

Результаты обследования


После осмотра девушки выяснилось, что она действительно длительное время находилась вдали от солнечного света, ее организм был обезвожен и истощен. Однако поверить в то, что даргинка действительно находилась в пещере, очень сложно. Местные жители расспрашивали девушку о том, чем она питалась на протяжении шести лет и как ей удалось выжить, однако делиться подробностями дагестанка не стала.

Со временем в Амухе стали ходить легенды о пещере, в которой бродила девушка. Однако те, кто не верит в потусторонние миры, предполагали, что девушку где-то удерживали силой, а потом запретили рассказывать правду.

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#дагестан
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«Для чистюль»: Кинологи назвали породы собак, которые не линяют
Кинолог Голубев: есть собаки, которые практически не линяют
09 августа 2024, 13:00

Фото: iStock/kozorog

Вопрос постоянной уборки в доме волнует многих будущих собаководов. Некоторые даже отказываются от идеи иметь четвероногого друга из-за шерсти в доме. Породы собак, которые мало или совсем не линяют могут быть идеальным выбором для тех, кто боится беспорядка.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что есть питомцы, которые практически не линяют.

«Такой любимец может стать идеальным другом для собаковода-чистюли. Однако важно помнить, что любая собака требует специального ухода, это не зависит от количества шерсти на теле», — прокомментировал эксперт.

ТОП-5 ПОРОД СОБАК, КОТОРЫЕ НЕ ЛИНЯЮТ

Басенджи

У этих собак короткая мягкая шерсть, которая практически не линяет. Чтобы ухаживать за ней не требуется специальных навыков, достаточно вычесывать любимца раз в неделю. У басенджи есть «кошачьи» привычки, они вылизывают свою шерсть, выполняя гигиенические процедуры самостоятельно. Кроме того, эти собаки практически не пахнут.

Пудель

У собак этой породы нет подшерстка. В зависимости от разновидности, шерсть может быть двух типов: курчавая (плотная, объемная, эластичная) и шнуровая (нежная, густая, сбитая по фактуре). Часто мелькает информация, что пудели совсем не линяют, но это не так. Вы можете не найти в квартире клочки шерсти, но только потому, что, выпадая, шерсть остается на собаке, запутываясь в кудрях. Из-за этой особенности важно грамотно ухаживать за любимцем, чтобы не допустить образования колтунов.

Мальтезе

Как и владельцы пуделей, хозяева мальтезе могут не видеть опавшую шерсть на полу, потому что она практически не линяет. Но собаки этой породы требую тщательного и регулярного ухода, который будет включать мытье с использованием специальных средств, а также расчесывание жесткой щеткой.

Эрдельтерьер

У эрдельтерьера жесткая, густая шерсть с мягким войлокообразным подшерстком. Они относятся к длинношерстным породам и, на радость хозяину, у них не бывает сезонной линьки. Уход за шерстью включает в себя регулярное вычесывание жесткой щеткой.

Брюссельский гриффон

Шерсть у собак этих пород жесткая и слегка волнистая. Питомцы практически не линяют, но их шерсть нужно регулярно тримминговать, выщипывая отмершие волоски специальной расческой-триммингом. Эта процедура имеет гигиеническое значение, если не ухаживать за шерстью, у питомца могут начаться проблемы с кожей.

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#игры
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Долгопрудный присоединился к сбору гуманитарной помощи для Курской области
09 августа 2024, 12:57

Фото: Михаил Раскин

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области открыли в Московской области активисты движения «Волонтёры Подмосковья», пункт по приёму необходимых курянам вещей и продуктов заработал и в Долгопрудном, передаёт корреспондент Михаил Раскин.
«С 8 августа мы и Комплексный молодёжный центр (КМЦ) Долгопрудного присоединились ко всероссийской акции «Доброе дело». Гуманитарную помощь для жителей Курской области можно приносить в КМЦ. Её будут хранить в одном из помещений центра, после этого гуманитарную помощь направят в главный областной пункт сбора в Балашиху», — рассказала руководитель местного отделения движения «Волонтёры Подмосковья» Анна Пашкова.
В пункте сбора принимают продукты питания с длительным сроком хранения: крупы, консервы, сахар, чай, кофе, конфеты и пр. Нужны также средства личной гигиены: зубные пасты, щётки, мыло, туалетная бумага, шампунь. Кроме того, для детей собирают школьные канцтовары и детское питание. Подробную информацию о работе пункта сбора гуманитарной помощи в Долгопрудном можно получить по телефону 7 (495) 408-49-41.

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#гуманитарная помощь
#волонтеры
#курская область
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Суд освободил из колонии экс-подчиненного генерала Шамарина за дачу показаний
09 августа 2024, 12:45

Фото: iStock/Zolnierek

Мосгорсуд освободил из тюрьмы экс-начальника одного из подразделений главного управления связи ВС РФ Александра Оглобина, которого осудили на 4,5 года за хищения. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал адвокат Игорь Дюкин.
Отмечается, что Оглоблина освободили от тюремного заключения ещё в марте этого года за дачу показаний по делу генерала Вадима Шамарина. Суд заменил оставшийся срок в колонии на исправительные работы.

Напомним, что Оглоблина осудили в феврале 2022 года за хищения. По версии следствия, он получил взятку от гендиректора телефонного завода «Телта» в Пермском крае Алексея Высокова и главного бухгалтера организации Елены Гришинов в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года.

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#взятка
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