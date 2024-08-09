Из лесов Подмосковья с начала года убрали более 3,8 тыс. аварийных деревьев

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Свыше 3,8 тыс. аварийных деревьев убрали из лесов Московской области с начала года, вырубка проводится по итогам обследований, а также по обращениям граждан, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«По состоянию на сегодняшний день с территории подмосковного лесного фонда убрали 3836 аварийных деревьев. Рубкой занимаются работники Центрлесхоза, а также подрядчики практически во всех лесничествах Московской области», — сказал глава регионального Комлесхоза Евгений Агулов.Больше всего аварийных деревьев с начала года ликвидировали в Подольском лесничестве — 588. На второе место по этому показателю вышло Сергиево-Посадское лесничество, где устранили 461 опасное дерево. Третье место заняло Ступинское лесничество с 438 вырубленными аварийными деревьями. На четвёртом месте Истринское лесничество, где ликвидировали 351 дерево, а замыкает топ-5 Клинское лесничество, откуда убрали 291 аварийное дерево.
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Лев Каштанов