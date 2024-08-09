В Подмосковье дали прогноз пожароопасности в лесах на 10 и 11 августа

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Уровень пожарной опасности в лесах Московской области в предстоящие выходные — 10 и 11 августа — на большей части территорий оценивается как малый, однако есть лесничества, более подверженные риску возникновения возгорания, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«В субботу, 10 августа, в большинстве подмосковных лесов ожидается II класс пожарной опасности. В Шатурском и Талдомском лесничествах — I класс, а в Истринском, Звенигородском и Волоколамском лесничествах — III класс», — говорится в сообщении.В воскресенье, 11 августа, I класс пожарной опасности прогнозируется в Талдомском, Волоколамском, Сергиево-Посадском, Клинском и Дмитровском лесничествах, III класс — в Истринском лесничестве, а в остальных лесах области ожидается II класс пожарной опасности.
Лесопожарная обстановка оценивается по пятибалльной шкале, где I класс означает, что пожарной опасности нет, II класс указывает на небольшую степень пожароопасности, III класс — это средняя степень, IV класс — высокая степень, а V класс — чрезвычайная степень.
В Комлесхозе Подмосковья отметили, что большинство пожаров в лесах возникает по вине человека, и напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности жителям грозят крупные штрафы. Для физических лиц они составляют до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишние свободы на срок от восьми лет.
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Лев Каштанов