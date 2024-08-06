Лесным пожарным Шатуры и Воскресенска передали две спецмашины

Видео: пресс-служба Комлесхоза МО
Два седельных тягача с полуприцепами на базе полноприводных шасси МАЗ для перевозки спецтехники передали лесопожарным станциям в Воскресенске и Шатуре в рамках модернизации материально-технической базы Центрлесхоза Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Тяжёлые седельные тягачи с тралами специалисты Центрлесхоза используют для доставки к месту лесного пожара техники для тушения огня, колёсные тракторы для создания защитных минерализованных полос и тяжёлые гусеничные для работы в труднопроходимых лесных массивах», — пояснил глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.В ведомстве уточнили, что седельные тягачи поступили на лесопожарную станцию-3 «Кривандино» в округе Шатура и ЛСП-2 «Хорлово» в округе Воскресенск.
В Комлесхозе также напомнили о запрете на разведение костров в лесах Московской области. Нарушение правил пожарной безопасности грозит крупными штрафами: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможно уголовное преследование и лишение свободы сроком от восьми лет.
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