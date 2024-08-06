Лесным пожарным Шатуры и Воскресенска передали две спецмашины

Свыше 160 домов в городском округе Подольск планируют в этом году оснастить индивидуальными тепловыми пунктами. Это снизит теплопотери в случае аварии на трубопроводе за счёт уменьшения давления на тепловых сетях. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который осмотрел один из таких пунктов на улице Большой Серпуховской.