Подмосковная лесная охрана с начала года выявила 4,2 тыс. нарушений

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Инспекторы лесной охраны в ходе патрулирований земель лесного фонда зафиксировали в Подмосковье с начала года 4 тыс. 256 нарушений лесного законодательства. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«Проверки проводились в основном на лесных участках, приближенным к населённым пунктам, садовым товариществам, а также там, где любят отдыхать местные жители и гости региона», – рассказал Агулов.По данным регионального Комлесхоза, больше всего нарушений выявлено на территории Волоколамского (772), Истринского (505), Бородинского (272), Виноградовского (265) и Дмитровского (254) лесничеств.
Как уточнил Агулов, чаще всего нарушители не соблюдали правила пожарной безопасности. Таких нарушений насчитали 2 259. На втором месте – нарушение правил санитарной безопасности (817) и самовольное занятие лесных участков (628).
В отношении нарушителей составлено 2 тыс. 185 протоколов об административных и уголовных правонарушениях.
В региональном Комлесхозе напомнили, что разведение костров в лесах Московской области грозит большими штрафами и даже уголовным преследованием. Так, штраф для физлиц составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 110 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от восьми лет.
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Лора Луганская