Из лесов Подмосковья убрали более 3,2 тыс. аварийных деревьев

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Свыше 3200 аварийных деревьев убрали с территории лесного фонда Московской области за первые шесть месяцев текущего года, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Всего было убрано 3221 аварийное дерево. Больше всего таких деревьев удалили в Подольском лесничестве — 530. На втором месте по этому показателю Сергиево-Посадское лесничество, откуда убрали 442 аварийных дерева. На третьем и четвёртом — Ступинское и Истринское лесничество с 374 и 319 убранными деревьями соответственно», — уточняется в сообщении.Дерево считается аварийным и подлежит ликвидации, если у него есть структурные изъяны — гниль или обрыв корней, а также если оно опасно наклонено и может упасть и навредить здоровью или имуществу людей.
Решение о рубке дерева принимается по результатам обращения жителей области.
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