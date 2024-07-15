Юные лесоводы нашли под Клином редкую для Подмосковья морошку

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Учащиеся Новощаповского школьного лесничества нашли под Клином дальневосточную ягоду морошку. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Клинские лесничие провели для ребят занятие по выявлению редких видов растений на территории государственного природного заказника «Озёра Подтеребово». Детям повезло – они сделали редкую для Подмосковья находку. Перед ними предстала янтарно-жёлтая морошка. Обычно за ней отправляются на Дальний Восток или на Север. Там эта ягода растёт на болотах и в тундре», – говорится в сообщении.Как рассказали в Комлесхозе, цветы морошки, которую ещё называют царской ягодой и северным апельсином, похожи на земляничные. Они появляются в мае – июне. Сама же ягода созревает с 12 по 21 июля, то есть с Петрова до Прокопьева дня по народному календарю.
В морошке содержатся витамины А, С и Е, цинк, магний, калий и бета-каротин. Сообщается, что вкус ягоды произвёл впечатление на юных лесоводов.
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Лора Луганская