Участники подмосковной акции «Чистый лес» убрали 24 гектара лесных земель

В Подмосковье проходит экологическая акция «Чистый лес». Почти каждые выходные на популярных у жителей рекреационных территориях проводятся субботники. Лесного очищают от валежника, сухостоя и бытового мусора, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.