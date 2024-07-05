Участники подмосковной акции «Чистый лес» убрали 24 гектара лесных земель

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В Подмосковье проходит экологическая акция «Чистый лес». Почти каждые выходные на популярных у жителей рекреационных территориях проводятся субботники. Лесного очищают от валежника, сухостоя и бытового мусора, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Акция проводится при поддержке комитета подмосковного парламента по имущественным отношениям, природопользованию и экологии.
Как подчеркнул депутат, площадь убранных территорий составила 24 га. В акции приняли участие около 500 человек. По словам Шапкина, уборку леса уже провели в 10 городских округах – Балашихе, Шатуре, Мытищах, Раменском, Волоколамске, Черноголовке, Воскресенске, Можайске, Лобне и Луховицах. Депутат призвал жителей региона принять активное участие в акции.
Ближайшие акции состоятся 6 июля в городском округах Домодедово в Ильинском участковом лесничестве возле микрорайона Южный, а также в Коломне – в Ступинском лесничестве рядом с деревней Туменское. Начало – в 10 часов.
Участникам субботника выдадут необходимый инвентарь. В случае непогоды акцию могут перенести.
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«Акция ежегодная. С каждым годом мы стремимся сделать её ещё более масштабной. В прошлом году субботники охватили 20 лесных участков в 19 городских округах. На уборку вышли более 1250 человек. Мы очистили более 73 га лесных участков, убрали свыше 585 кубометров валежника и сухостоя. В этом году к акции присоединятся 26 муниципалитетов», – рассказал председатель комитета Владимир Шапкин.
Как подчеркнул депутат, площадь убранных территорий составила 24 га. В акции приняли участие около 500 человек. По словам Шапкина, уборку леса уже провели в 10 городских округах – Балашихе, Шатуре, Мытищах, Раменском, Волоколамске, Черноголовке, Воскресенске, Можайске, Лобне и Луховицах. Депутат призвал жителей региона принять активное участие в акции.
Ближайшие акции состоятся 6 июля в городском округах Домодедово в Ильинском участковом лесничестве возле микрорайона Южный, а также в Коломне – в Ступинском лесничестве рядом с деревней Туменское. Начало – в 10 часов.
Участникам субботника выдадут необходимый инвентарь. В случае непогоды акцию могут перенести.
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Лора Луганская