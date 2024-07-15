Шатурские лесничие помогли заблудившимся грибникам

Фото: пресс-служба Мособллеса
Сотрудники Шатурского филиала Мособллеса нашли заблудившихся грибников у деревни Митинской и вывели их из лесного массива. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Мужчина с дочерью отправились в лес на «тихую охоту» и не смогли найти обратную дорогу. Сотрудники лесной охраны, получив сообщение об этом от диспетчерской службы, немедленно выехали на поиски. Они созвонились с потерявшимися и по ответам на вопросы определили их местонахождение. После этого грибников успешно вывели из леса», – рассказали в Мособллесе.Там напомнили, что сезон сбора грибов и ягод в разгаре. Сотни людей ежедневно ходят в лес, и заблудившихся становится всё больше. В ведомстве предупредили, что, отправляясь в лес, нужно заранее изучить маршрут, предупредить о своих планах близких, взять заряженный телефон, компас, спички или зажигалку, а также пресную воду.
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Лора Луганская