Из лесов Подмосковья вывезли более 126 тыс кубометров мусора

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
«По итогам 2023 года в лесах Подмосковья было ликвидировано 1 172 навала мусора общим объёмом 126 тысяч 373 кубометра», — уточняется в сообщении.
Свалки обнаруживали патрули лесничих, кроме того, информацию о навалах мусора передавали неравнодушные местные жители. Больше всего нелегальных свалок ликвидировали коммунальщики Одинцовского округа: 205. На второе место по этому показателю вышел Орехово-Зуевский округ, где за год убрали 125 свалок, третье место заняла Истра — 88 ликвидированных свалок, за ней следует Красногорск — 55, а замыкает топ-5 Пушкинский округ, где леса очистили от 50 мусорных навалов.
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