В Подмосковье камеры зафиксировали более 500 нарушений в содержании территорий

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Более 500 нарушений содержания территорий зафиксировали подмосковные камеры системы «Безопасный регион» за минувшую неделю, антирекорд по нарушениям поставила Балашиха, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области.
«На прошлой неделе через камеры было выявлено 565 недочётов в содержании. В частности, в Балашихе их зафиксировали 100, в Истре — 80, а в округе Коломна — 54», — отмечается в сообщении.
Большая часть нарушений касалась некачественной уборки снега и несвоевременного вывоза сугробов. Кроме того, часто камеры фиксировали переполненные мусорные контейнеры.
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Лев Каштанов