На администрацию Богородского округа подали в суд из-за загрязнения реки Вори

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Ногинская прокуратура подала в суд иск в связи с загрязнением сточными водами реки Вори из-за проблем с системой водоотведения в деревне Авдотьино Богородского округа, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.
«Прокурорская проверка установила, что очистные сооружения в Авдотьине не справляются с работой, стоки очищаются недостаточно. Загрязнённую воду выводят на землю, откуда она по канаве стекает в реку Ворю. Анализ сточных вод и воды в реке в районе водовыпуска показал превышение ПДК ряда загрязняющих веществ», — говорится в сообщении.
Ответчиком по делу станет администрация Богородского округа и ООО «Богородские коммунальные системы». В исковом заявлении прокурор Ногинска требует прекратить сброс неочищенных сточных вод и наладить систему водоотведения в Авдотьине. Иск поддерживает министерство экологии региона.
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