Из лесов Подмосковья за год убрали около 6,5 тыс. авариный деревьев

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
6 тысяч 455 аварийных деревьев убрали из лесов Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Всего было убрано 6455 деревьев. Из них 5 580 опасных деревьев ликвидировали специалисты Центрлесхоза, а 857 — подрядчики по контрактам», — уточнил глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.Отмечается, что больше всего аварийных деревьев — 1166 — убрали с территории Подольского лесничества. На второе место по этому показателю вышло Клинское лесничество, откуда убрали 580 деревьев. Третье место заняло Волоколамское лесничество (504 ликвидированных аварийных дерева), четвёртое — Сергиево-Посадское (504) и пятое — Ступинское лесничество, где ликвидировали 494 авариных дерева.
В ведомстве также напомнили жителям, что самостоятельная вырубка авариных деревьев строго запрещена и карается штрафом.
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