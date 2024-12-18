В Подмосковье закупили более 40 единиц лесопожарной техники

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
42 единицы техники для тушения лесных пожаров, а также 22 единицы специализированного оборудования закупили в Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«В 2024 году на вооружение лесопожарных формирований Комлесхоза поступило 43 единицы техники и 22 единицы оборудования. Закупки на общую сумму более 250 миллионов рублей были проведены в рамках федеральной программы «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.Отмечается, что 13 единиц техники и две единицы оборудования были закуплены на средства из федерального бюджета, остальное — за счёт регионального бюджета. В число поступившей техники и оборудования вошли бульдозеры, лесопатрульные комплексы, тягачи, пожарные автоцистерны, тепловизоры и пр.
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