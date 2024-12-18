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В Подмосковье закупили более 40 единиц лесопожарной техники

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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42 единицы техники для тушения лесных пожаров, а также 22 единицы специализированного оборудования закупили в Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.


«В 2024 году на вооружение лесопожарных формирований Комлесхоза поступило 43 единицы техники и 22 единицы оборудования. Закупки на общую сумму более 250 миллионов рублей были проведены в рамках федеральной программы «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Отмечается, что 13 единиц техники и две единицы оборудования были закуплены на средства из федерального бюджета, остальное — за счёт регионального бюджета. В число поступившей техники и оборудования вошли бульдозеры, лесопатрульные комплексы, тягачи, пожарные автоцистерны, тепловизоры и пр.

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#техника
В Ногинске снесли три аварийных двухэтажных дома
18 декабря 2024, 11:15

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Три двухэтажных многоквартирных дома, находившихся в аварийном состоянии, снесли на Молодёжной улице в Ногинске, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дома №11, 13 и 15 по Молодёжной улице были построены с 1949 по 1952 годы, их площадь составляла от 390 до 630 квадратных метров. Из-за сильного износа дома признали непригодными для проживания, жильцов из расположенных там 32 квартир расселили, а строения внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Осенью текущего года все три дома снесли. В настоящее время участки, которые они занимали, освобождены от построек и расчищены от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа пока не приняла.

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На Савёловском направлении запустили компенсационные автобусы
18 декабря 2024, 10:56

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Компенсационные автобусы запустила на Савёловском направлении Центральная пригородная пассажирская компания в связи с временными изменениями в расписании электричек, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на перевозчика.
«Компенсационные автобусы будут курсировать по рабочим дням до 28 декабря включительно», — отмечается в сообщении.
От станции Дмитров до станции Дубна автобус отправляется в 10:05, от станции Дубна до дмитровского автовокзала — в 11:30, от станции Дубна до платформы Запрудня — в 15:05, от станции Дмитров до станции Савёлово в городе Кимры — в 10:00 и от станции Савёлово до автовокзала в Дмитрове — в 11:50.

Подробная информация о работе компенсационных автобусов размещена на сайте ЦППК.

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В приложении «Добродел» запустили сервис по вывозу строительных отходов
18 декабря 2024, 10:48

Фото: Фотобанк МО

«В приложении собраны все необходимые для комфортной жизни цифровые сервисы. А новая функция значительно упрощает доступ к услугам легальных перевозчиков, что помогает заботиться о природе. Чтобы заказать вывоз строительных отходов, нужно сделать несколько простых шагов на смартфоне. Статус заявки можно отслеживать в реальном времени. Так жители могут сэкономить время и внести вклад в защиту окружающей среды», – пояснила глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.
Сервис «Заявка на вывоз строительных отходов» доступен в разделе «Услуги» – «Все услуги» – «Дом и ЖКХ». Чтобы им воспользоваться, нужно обновить «Добродел» до последней версии, пройти авторизацию и заполнить онлайн-форму. При необходимости можно оставить комментарий и добавить фот отходов для понимания объема.

Как отметили в министерстве, вывоз строительных отходов проводится на платной основе. В течение рабочего дня после подачи заявки специалисты сервиса свяжутся с заявителем для подтверждения и согласования стоимости и сроков выполнения работ.

Скачать мобильное приложение «Добродел» можно по ссылке.

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Аномально холодная погода ожидается в Северо-Западном и Центральном федеральных округах РФ
Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду в ряде регионов РФ
18 декабря 2024, 10:16

Фото: iStock/LexisJan

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о предстоящем резком похолодании в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов. С 18 по 20 декабря температура в этих областях опустится на 6 —12 градусов ниже нормы, с морозами до — 30 градусов, пишут «Известия».
В частности, в Архангельской области ожидаются морозы до – 25 градусов, а в Ненецком автономном округе температура может упасть до – 30 градусов, что на 8 – 12 градусов ниже климатической нормы. В Мурманской области и Республике Коми также прогнозируются морозы до – 28 градусов. Ленинградская область может столкнуться с температурой до – 22 градусов.

В центральных регионах, таких как Тверская, Московская и Ярославская области, ожидается снижение температуры на 6 – 9 градусов ниже нормы. Похолодание также затронет Урал, Владимирскую, Ивановскую и Рязанскую области.

Несмотря на общее падение температур по стране, в Красноярском крае и западной части Якутии сохранится температура на 8 – 12 градусов выше нормы.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 18 декабря составила шесть баллов
18 декабря 2024, 09:39

Фото: iStock/LexisJan

Степень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро среды, 18 декабря, составила шесть баллов по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и 17 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом фиксируются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало свыше 753 тысяч машин, что на два с половиной процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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Подрядчикам ИЖС с эскроу-счетами начнут выдавать льготные кредиты
18 декабря 2024, 09:20

Фото: istockphoto.com/KangeStudio

Россияне смогут построить себе частный дом с использование эскроу-счёта, защищающего деньги заказчика, соответствующий закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, при этом подрядчику такого строительства будет предоставляться льготный кредит, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.
«При индивидуальном жилищном строительстве с механизмом эскроу заказчик кладёт всю сумму на специальный счёт, при этом подрядчик не имеет к нему доступа до сдачи объекта. Благодаря этому средства заказчика защищены от нецелевого расходования. А для подрядчиков Дом.РФ запустит собственную программу субсидирования кредитов на ИЖС по ставке не выше 1% годовых», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при помощи этой программы льготного кредитования подрядчиков планируется просубсидировать строительство не менее миллиона квадратных метров индивидуального жилья.

Подробная информация об индивидуальном жилищном строительстве с использование эскроу-счетов размещена на сайте спроси.дом.рф.

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#строительство
#жилой дом
#россия
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Новый дом в ЖК «Liberty» поставили на кадастровый учёт
18 декабря 2024, 09:18

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Жители ЖК «Liberty», расположенного в городском округе Люберцы, могут зарегистрировать право собственности на свои квартиры, прикрепиться к поликлинике, определить детей в школы и детские сады и выполнить другие юридические процедуры. Их дом был поставлен на кадастровый учёт, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Благодаря усилиям Министерства жилищной политики и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, удалось оперативно поставить дом на кадастровый учёт.

Адрес: Московская область, городской округ Люберцы, Шоссейная улица, дом 42.
Кадастровый номер: 50:22:0010211:38118

Комплекс занимает территорию общей площадью более 61,8 тысяч квадратных метров. В нём предусмотрено 400 квартир и 210 апартаментов.

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В Домодедове ввели в эксплуатацию детский сад на 250 мест
18 декабря 2024, 09:14

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад «Чебурашка» на 250 воспитанников, построенный в жилом комплексе «Домодедово парк» на территории округа Домодедово, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Детсад общей площадью 6 тысяч квадратных метров оборудован всем необходимым для комфортного пребывания детей. Здесь есть помещения для десяти групп, спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, медпункт, пищеблок, а также различные технические и административные помещения. На прилегающей территории установлены игровые площадки», — говорится в сообщении.
Двери для детей новый детский сад откроет в первом квартале 2025 года.

Отмечается, что детсад был построен за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

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#строительство
#домодедово
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Многоженец Иван Сухов попал под проверку после скандального интервью
SHOT: Многоженца Сухова проверит московский уполномоченный по правам ребёнка
18 декабря 2024, 09:02

Фото: iStock/Fedorovekb

Семью многоженца Ивана Сухова, который живёт с 3 жёнами и 14 детьми, проверит московский уполномоченный по правам ребёнка. Мужчина стал главным объектом ненависти россиян после его интервью с рассказами о методах воспитания, пишет Telegram-канал SHOT.
По словам самого Ивана, в московской трехкомнатной квартире помещается вся его семья, отдельная комната предназначена лишь для него. С разными супругами он вступает в интимные отношения, когда захочется, отрицает существование презервативов и мечтает зачать 50 детей. Мужчина с гордостью заявляет, что он тратит на всю семью 75 тысяч рублей в месяц и запрещает жёнам без разрешения покупать даже воду.

Интервью журналистки Саши Сулим с многоженцем сильно разозлило людей. Они требуют проверить, соблюдаются ли права детей, а также комфортно ли им проживать на 70 квадратных метрах, и не лишают ли их возможности нормально социализироваться, запрещая ходить в школу.

Согласно информации канала, недвижимости в Москве у Сухова нет, на нём зарегистрированы участок, квартира во Владимирской области и «УАЗ-Патриот». Несколько лет назад судебные приставы пытались взыскать с многоженца штраф, однако не нашли у должника ни имущества, ни доходов. Мужчина утверждает, что его семье очень помогают выплаты на детей.

Уточняется, что дочерей Ивана практически с младенчества готовят стать вторыми или третьими жёнами, а сыновей — многоженцами.

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