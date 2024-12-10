В лесопитомниках Подмосковья с начала года вырастили более 11 млн сеянцев

Мошенники активизируются в период массовых распродаж и акций перед Новым годом. Об этом сообщил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров, перечислив три главные схемы аферистов. По словам киберэксперта, первая — это обман через поддельные сайты и рассылки от крупных сетей, вторая — мошенничество при помощи новостной повестки о различных льготах и выплатах.