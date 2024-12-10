В лесопитомниках Подмосковья с начала года вырастили более 11 млн сеянцев

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Более 11 миллионов сеянцев вырастили в питомниках Центрлесхоза Московской области с начала 2024 года для восстановления лесов, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«С начала года в шести подмосковных лесных питомниках — Ульянинском, Сергиево-Посадском, Орешковском, Куровском, Колоцком и Дмитровском — выращено свыше 11 млн штук стандартного посадочного материала. Работы проведена на площади 10,15 га», — уточнил глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.Он добавил, что посадочный материал в питомниках выращивают по два-три года, а затем подращенные сеянцы используют для восстановления лесов в рамках реализации федеральной программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
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