Подмосковье оказалось среди «отличников» экологического рейтинга регионов

Размещение рекламных и информационных конструкций на фасадах зданий в Московской области требует согласования с органами местного самоуправления, сделать это можно в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг. С начала года было согласовано около 2 тысяч фасадных схем, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.