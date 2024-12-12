Подмосковье оказалось среди «отличников» экологического рейтинга регионов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Московская область стала одним из лидеров рейтинга, оценивающего эффективность выполнения органами власти регионов России нацпроекта «Экология». Об этом объявил глава думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин на презентации рейтинга в нижней палате парламента.
«В 2024 году нацпроект «Экология» завершается. Парламентский контроль со стороны Госдумы показал, что есть серьёзные вопросы к достижениям показателей. Поэтому возникла идея разработать рейтинг, задача которого – ежегодный мониторинг достижения национальной цели «Экологическое благополучие», – пояснил Кобылкин, слова которого приводит «Интерфакс».Регионы разделены на четыре группы: «отличники» (18-16 баллов), достигшие всех показателей федеральных проектов, в которых участвует регион; «хорошисты» (15-13 баллов), где достигнуто большинство показателей федеральных проектов, но у населения и экспертов есть вопросы. Далее следуют «середнячки» (12-8 баллов) и «проблемные» (7 и меньше баллов).
Среди «отличников» оказались Липецкая и Московская области, Крым, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Чечня и Ингушетия.
«Хорошистами» стали 33 субъекта, в том числе Москва и Санкт-Петербург. В «середнячках» оказались 35 региона, среди которых Белгородская, Новосибирская, Кемеровская, Курганская, Самарская, Сахалинская и Магаданская области.
«Проблемными» регионами признаны Тверская, Ярославская, Вологодская области, Дагестан, Ульяновская область, Тыва, Хакасия, Омская область и Забайкальский край.
Национальный проект «Экология» реализуют в России с 2019 года. С 2025 года его сменит нацпроект «Экологическое благополучие».
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Лора Луганская