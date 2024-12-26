Из парков Московской области отправили более 13,5 тыс. писем Деду Морозу в Великий Устюг

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
25 декабря в парке Мира города Мытищи прошёл торжественный сбор писем Деду Морозу из парков Подмосковья. всего было собрано более 13,5 тысяч писем из 45 городских округов. В мероприятии участвовали делегации из 37 муниципалитетов, которые передали письма в парковую резиденцию Деда Мороза, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«В 2023 году отправили в Великий Устюг более 9 тысяч писем, в этом году их количество выросло до 13,5 тысяч. Теперь это стало теплой и доброй традицией, предновогодним чудом для всех семей нашего региона», — сообщила директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.
Гости встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, приняли участие в праздничном шествии и развлекательной программе. Всех гостей угостили ароматным чаем. После завершения мероприятия письма были отправлены в главную резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, Вологодская область.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
«Для нас большая честь принять письма Деду Морозу из всех парков Подмосковья. Мы с особой радостью и гостеприимством встретили делегации и провели для них экскурсию по новогоднему парку Мира. Для всех желающих до конца январских праздников будет открыта Резиденция Деда Мороза, оформленная в жостовском и федоскинском стиле», — рассказал Александр Мороз, директор МБУК «Единая дирекция парков г. о. Мытищи».
В течение декабря прошлого года в парках функционировало 116 почтовых отделений Деда Мороза, а 59 резиденций продолжат работать до окончания январских праздников 2025 года.
Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Дайана Хусинова