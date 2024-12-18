Детский психолог рассказала, как не расстроить ребенка недорогим подарком на Новый год

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Стоит предложить ребенку альтернативы для подарков от Деда Мороза еще на стадии подготовки к празднику, когда он только составил список, чтобы не расстраивать его в новогоднюю ночь. Таким советом поделилась детский психолог Ирина Таранова. Также, по ее словам, важно помнить, что радость от Нового года связана не только с подарками, но и с праздничной атмосферой в семье.
«Стоит помнить, что новогоднее настроение создается не только за счет подарка, который Дед Мороз принес ребенку, но и за счет семейной подготовки к празднику, за счет ожидания чуда, новогодней атмосферы, взаимных поздравлений, <…> украшению дома, и кучи всего другого, что можно сюда добавить для того, чтобы Новый год у ребенка был просто потрясающим и замечательным», — поделилась специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время стало известно, что треть опрошенных россиян считает идеальным Новым годом тот праздник, на который было потрачено не менее 300 тысяч рублей. Как сообщает «Газета.Ru», которая ознакомилась с исследованием, только каждый пятый человек признал, что для празднования ему хватило бы суммы до 50 тысяч рублей.
«11,6% оценили бюджет идеального Нового года от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, и примерно столько же (12,9%) — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Четверти опрошенных (25,8%) для каникул мечты потребовалось бы от 150 тыс. до 300 тыс. рублей», — пишет издание.Всего в опросе приняли участие 3 тысячи россиян.
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