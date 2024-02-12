Из парков Подмосковья за неделю вывезли более 52 тысяч кубометров снега

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
«За неделю с 5 по 11 февраля из парков региона было вывезено свыше 52 тысяч кубометров снега. В работах принимали участие 544 человека, было задействовано 155 единиц снегоуборочной техники», — цитируются в сообщении слова главы министерства Михаила Хайкина.Согласно принятым правилам, в первую очередь снег убирают с центральных парковых аллей, а потом со спортивныъ и детских площадок и с второстепенных дорожек и троп. Все расчищенные поверхности обрабатываются противогололёдными материалами.
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