В новом лесопарке «Шишкин лес» следующей зимой организуют каток

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«У жителей Подмосковья большой запрос на современные комфортные пространства, парки, скверы и зелёные зоны. «Шишкин лес» очень просили благоустроить жители округа. Ранее на этом месте был заброшенный лес, а теперь – место притяжения жителей и гостей Истры. Только за январь там уже насчитали 20 тысяч посещений. Парк работает первую зиму. Дальше посещаемость будет расти, мы будем наполнять, расширять его. Здесь активно занимаются спортом, оборудована освещённая лыжня. В следующем зимнем сезоне планируем поставить рядом с лесопарком каток. Такой запрос от жителей есть», – рассказал Воробьёв.Благоустройство лесопарка площадью более 60 га начали прошлой весной и завершили осенью. Был проведён комплекс работ по очистке от сухостойных деревьев, бурелома и валежника, очищен местный водоём. Появились входные группы, дорожно-тропиночная сеть протяжённостью 7,6 км, места для отдыха. Для удобства и безопасности посетителей предусмотрены современные системы освещения и видеонаблюдения.
Особое внимание уделили активностям для посетителей всех возрастов. В «Шишкином лесу» организовали прогулочные эко-мосты, детские и спортивные площадки с тренажёрами. Работают канатная дорога и кафе.
«Этот лесопарк – совершенно новая локация в нашем городском округе. Это наш первый зимний сезон, хотели всё успеть украсить. Решили поставить две ёлки – одну у входной группы со световым потолком, вторая украшает центральную детскую площадку. У нас по всему парку – большое количество световых анимационных фигур, украшены фотозоны. Но самым интересным объектом для жителей в этом парке стала лыжня. Лыжников в округе много, и этой зимой они могут воспользоваться нашей трассой», – рассказала замдиректора дирекции парков городского округа Истра Светлана Папшева.Она добавила, что для посетителей открыли кафе, провели фестиваль народов севера. Прошло катание на северных оленях, выступали в национальных костюмах артисты. Кроме того, в лесопарке прошло открытие зимнего сезона зажжения ёлок, выступили барабанщики. Есть и лыжная трасса, и прокат со всем необходимым. Дети могут взять ватрушки. На следующий зимний сезон жители просят обустроить горку.
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