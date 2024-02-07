Лыжную трассу в новом лесопарке «Шишкин лес» опробовали 4700 спортсменов

В лесопарке «Шишкин лес» в городском округе Истра открыли лыжню, а в следующем зимнем сезоне обустроят каток. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил, как парк работает зимой и какие активности пользуются спросом у посетителей.