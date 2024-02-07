Лыжную трассу в новом лесопарке «Шишкин лес» опробовали 4700 спортсменов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как новый лесопарк «Шишкин лес» работает зимой. Там он пообщался с местными спортсменами.
Они рассказали, что новая лыжная трасса стала очень популярной этой зимой как для местных жителей, так и для гостей из соседних городских округов. Протяжённость освещенного маршрута составляет 2,5 км. Весь необходимый инвентарь можно взять в пункте проката, где оборудованы душевые и камеры хранения. В тёплое время года трасса превращается в велопешеходную.
Несмотря на небольшой срок работы, лесопарк уже стал местом притяжения для жителей Подмосковья. За четыре месяца в 2023 году «Шишкин лес» посетили порядка 99 тысяч человек. Лыжную трассу опробовали почти 4700 спортсменов.
По программе «Парки в лесу» новые лыжные трассы заработали также в Ольгинском лесопарке в Балашихе, лесопарках «Гальчино» в Домодедове, «Волкуша» в Лыткарине, «Дубровицкий лес» в Подольске и «Авангард» в Электростали, Видновском, Лобненском и Химкинском лесопарках, а также на «Лесной опушке» в Люберцах. На данный момент в Подмосковье проложено 166 лыжных трасс.
Также о результатах и планах благоустройства Истры в ходе поездки губернатору доложил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. Там были благоустроены Центральный парк культуры и отдыха и общественная территория по ул. 15 лет Комсомола. Кроме того, созданы парк на набережной реки Песочной, пляж на берегу реки Истры и лесопарк «Шишкин лес».
В этом году запланировано открытие Центральной части г. Дедовска в районе улицы Гагарина, благоустройство которой осуществляется в рамках победы в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
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«Были приятно удивлены такому красивому парку в пешей доступности от дома. Не ожидали, что он будет сделан на таком уровне. Здесь есть прокат, кафе, детские площадки. У меня двое детишек, они просто без ума от этих площадок. Все современное, новое, красивое. Как зимой, так и летом очень здорово здесь гулять. Лыжная трасса хорошая, кататься интересно», – поделилась местная жительница Евгения Очагова.
«Очень хороший парк, красиво, комфортно. Отличная лыжня – широкий круг. Удовольствие доставляет просто покататься здесь. Хороший уровень подготовки трассы, все ровненько», – отметил мастер спорта международного класса по биатлону, тренер по лыжным гонкам Дмитрий Русинов.В ходе общения с Воробьёвым тренеры и спортсмены отметили, что были приятно удивлены хорошим освещением на лыжной трассе.
По программе «Парки в лесу» новые лыжные трассы заработали также в Ольгинском лесопарке в Балашихе, лесопарках «Гальчино» в Домодедове, «Волкуша» в Лыткарине, «Дубровицкий лес» в Подольске и «Авангард» в Электростали, Видновском, Лобненском и Химкинском лесопарках, а также на «Лесной опушке» в Люберцах. На данный момент в Подмосковье проложено 166 лыжных трасс.
Также о результатах и планах благоустройства Истры в ходе поездки губернатору доложил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. Там были благоустроены Центральный парк культуры и отдыха и общественная территория по ул. 15 лет Комсомола. Кроме того, созданы парк на набережной реки Песочной, пляж на берегу реки Истры и лесопарк «Шишкин лес».
В этом году запланировано открытие Центральной части г. Дедовска в районе улицы Гагарина, благоустройство которой осуществляется в рамках победы в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
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Лора Луганская