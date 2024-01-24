Из подмосковных парков за неделю вывезли более 72 тыс кубометров снега

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
«Всего за прошедшую неделю вывезли более 72 тысяч кубометров снега, в работах участвовали около 800 человек, было задействовано 163 единицы уборочной техники», — сообщил глава министерства Михаил Хайкин.
Уборка проводилась по следующей схеме: сначала снег расчищали на центральных аллеях, затем переходили к боковым дорожкам, а также спортивным и детским площадкам. Очищенные от снега поверхности обрабатывались противогололёдными материалами.
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