Россию атакуют циклоны с трех океанов

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Улучшения погодных условий на Дальнем Востоке ждать не стоит, предполагают метеорологи. Штормовой ветер в Южно-Сахалинске задержится до выходных, 27-28 января. Усилится снегопад. В среду, 24 января, выпадет 43 миллиметра осадков, а потом ещё 50 миллиметров. За несколько суток на Сахалине выпадет около двух месячных норм снега.
В полосе от Архангельска до Курска возможны ледяные дожди. Утром в Москве будет гололед, предупреждают синоптики. В столицу придут слабые снегопады.
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