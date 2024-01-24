В Подмосковье за ночь очистили от снега около 10 тыс километров дорог

Фото: пресс-служба МТДИ МО
«Более тысячи дорожных рабочих провели уборку и обработку порядка 10 тысяч км дорог. В работах было задействовано более 500 единиц снегоуборочной техники», — цитируются в сообщении слова главы областного Минтранса Алексея Гержика.Он отметил, что первоочередной задачей является очистка от снега и льда дорог с наиболее интенсивным движением и опасных участков трасс. При этом в условиях переменчивой погоды ведётся постоянный мониторинг обстановки на дорогах, чтобы оперативно отреагировать на потенциальные угрозы безопасности и ликвидировать их.
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