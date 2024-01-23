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Подмосковная аварийная служба подготовила технику перед сильным снегопадом

23 января 2024, 22:45
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Аварийно-восстановительная служба Подмосковья заранее подготовила оборудование для устранения аварий и работает в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

«По данным синоптиков, с вечера вторника в течение нескольких дней в Московском регионе ожидается снегопад. Особое внимание уделили подготовке мобильного оборудования и техники. Для бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры имеются 22 передвижные электростанции, шесть блочно-модульных котельных и другое оборудование. У аварийных бригад также есть средства электрогазосварки», – говорится в сообщении.
Из ста сотрудников аварийно-восстановительной службы региона сформирован нештатный отряд. Как отметили в министерстве, их главная задача – оперативно реагировать на проблемы с подачей электричества и тепла в населённых пунктах.

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В Подмосковье проходят испытания поезда «Иволга» четвёртого поколения для МЦД
23 января 2024, 22:17

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Новейший электропоезд «Иволга 4.0», который планируется запустить по МЦД, проходит техническую обкатку на участке Нахабино – Волоколамск – Нахабино. Испытания проводятся без пассажиров, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Дверей в новом поезде стало больше, чем в «Иволге 3.0», – их число в каждом составе увеличилось на 18. Это значительно ускорит время высадки и посадки пассажиров. Внутри – обновлённый интерьер. Поменялся цвет сидений и поручней, подголовники теперь лилово-ежевичного цвета, в отличие от жёлтых в «Иволге 3.0», – уточнили в министерстве.
Для пассажиров, как и раньше, предусмотрены такие удобства, как USB-разъёмы, в том числе type-C, столики с беспроводной зарядкой, климат-контроль с системой обеззараживания воздуха, крепления для велосипедов и зарядки для электросамокатов. А для комфорта машиниста и его помощника в кабинах поездов установлены микроволновка и холодильник.

В ближайшее время «Иволга» четвёртого поколения выйдет в рейсы с пассажирами на диаметры, заключили в Минтрансе.

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Скончался актер из сериала «Убойная сила» Александр Саюталин
23 января 2024, 22:06

Фото: iStock/trofimich

Ушел из жизни российский актер театра и кино Александр Саюталин. Ему было 60 лет. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».
При этом причина смерти Саюталина не раскрывается.

Актер родился 26 октября 1963 года. Он сыграл роли почти в 100 фильмах и сериалах. Самыми известными из них были «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей». Одну из последних ролей Саюталин получил в сериале «Невский».

23 января также стало известно о смерти вокалиста, гитариста и автора текстов музыкальной группы Marksheider Kunst Сергея Ефременко (Ефр). Он скончался в возрасте 51 года в Петербурге. Причины смерти не также уточняются. Редактор портала «Культура Петербурга» Кирилл Рейн в своем Telegram-канале написал, что кончина Ефременко является невероятной.

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В Белгородской области сбили воздушную цель
Гладков: ПВО сбила воздушную цель над Белгородской областью
23 января 2024, 21:57

Фото: iStock/e-crow

Система противовоздушной обороны сбила воздушную цель в небе над Белгородской область. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Валуйском городском округе системой ПВО сбита одна воздушная цель в районе села Тимоново. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

При этом он добавил, что предварительно, при украинской атаке никто не пострадал. Также нет разрушений на земле.

Ранее Гладков также сообщал, что хутор Лозовая Рудка Борисовского района подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который влетел в частный жилой дом. Взрывной волной выбило окна. Также пострадали стены и линия электроснабжения. Человеческих жертв удалось избежать.

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#всу
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В подольских многоэтажках начали устанавливать тепловые пункты
23 января 2024, 21:56

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

В пострадавшем от перебоев с теплом Подольске приступили к установке индивидуальных тепловых пунктов. Первым стал дом №42 по улице Большой Серпуховской, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.
«Решение установить такие аппараты было принято во время недавнего обхода и общения с жителями этого многоквартирного дома. Такой единый автоматизированный комплекс обеспечит бесперебойную подачу тепла в здание. Даже при внештатных ситуациях на теплотрассах теплоснабжение будет подаваться в полном объёме», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.
По словам главы муниципалитета, монтаж выполнили за три дня. Одновременно специалисты приступили к работам на улице Литейной. До апреля планируется ввести в работу как минимум 33 тепловых пунктов. А к осени ещё более 130 устройств начнут работу в доме на улице Весенней.

В Подольске 4 января произошёл прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск. Без тепла остались более 170 многоэтажных жилых домов, несколько медучреждений, школ и детсадов. Сейчас теплоснабжение восстановлено.
После этого инцидента президент Владимир Путин принял решение о возвращении завода под управление властей. Это поможет избежать подобных ситуаций.

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#теплоснабжение
#подольск
#московская область
#подмосковье
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В Тюменской области случайно нашли пропавшего 15 лет назад мужчину
23 января 2024, 21:40

Фото: iStock/Sinenkiy

В Тюменской области случайно обнаружили мужчину, который пропал 15 лет назад, он потерял память. Об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Согласно сообщению, 22 января они получили просьбу о помощи в установлении личности мужчины, потерявшего память. Оказалось, что гражданин обратился к водителю автобуса и рассказал, что не помнит о себе ничего. Его положили в больницу Ялуторовска и начали искать родственников.

В СМИ и соцсетях волонтеры разместили информацию о найденном человеке. Благодаря этому удалось выяснить его личность, номер телефона и даже профессию. Уже 23 января с волонтерами связался мужчина, который опознал в россиянине своего квартиросъемщика.

Оказалось, что мужчина родом из Кировской области. Там нашли его сестру, которая рассказала, что ее брат пропал 15 лет назад. Где он был все это время, пока неизвестно.

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Еврейские сотрудники BBC пожаловались на антисемитизм в компании
23 января 2024, 21:34

Фото: iStock/VV Shots

Еврейские сотрудники британской телерадиовещательной корпорации BBC заявили о проявлении по отношению к ним антисемитизма от руководства и других работников компании. Об этом сообщает издание Telegraph.
Отмечается, что как минимум 22 сотрудника-еврея подали официальные жалобы на компанию в связи с распространившейся дискриминацией.

Также они были недовольны постом в соцсетях спортивного журналиста ВВС Гари Линекера, которые опубликовал запись пропалестинского движения, призывавшего отстранить израильских спортсменов от всех турниров до завершения конфликта в секторе Газа.

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#израиль
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Мурашко раскрыл, сколько детей может родить одна женщина
Мурашко назвал индивидуальным вопрос о том, сколько детей может родить женщина
23 января 2024, 21:20

Фото: iStock/Natalia Kuzina

При желании родить еще одного ребенка, женщина должна обратиться к врачу за консультацией о состоянии своего здоровья. Так на вопрос о том, сколько детей может родить одна женщина ответил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в кулуарах форума «Родные-Любимые».
«Отвечу, как врач. Ответ на этот вопрос определяется состоянием здоровья женщины и абсолютно индивидуален. Универсального ответа здесь быть не может», - отметил Мурашко.

По его словам, если женщина сомневается в своем здоровье при желании родить еще одного ребенка, ей необходимо обратиться к врачу, который даст подробную консультацию.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который закрепляет единый статус многодетной семьи. Теперь многодетной будет считать семья, где воспитывают трех и более детей.

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Под Рузой незаконно вырубили хвойные деревья на 2 млн рублей
23 января 2024, 21:02

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Неизвестные вырубили 20 деревьев более чем на 2 млн рублей у деревни Новая в городском округе Руза. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Незаконную рубку при патрулировании леса выявили сотрудники Звенигородского лесничества. Лесная охрана обнаружила 20 пней сосен и елей. Срубленная древесина объёмом 25 кубометров была уложена в штабели. Правонарушителей на участке не нашли», – говорится в сообщении.
Лесничие вызвали сотрудников полиции. Ущерб, причинённый государственному лесному фонду, в Комлесхозе оценили более чем в 2,1 млн рублей. Материалы по незаконной рубке передали в полицию.

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Московская область вышла в лидеры рейтинга по соответствию ESG-критериям
23 января 2024, 20:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковье заняло третье место в рейтинге регионов России по уровню устойчивого развития и интеграции в свою деятельность ESG-критериев. Обновлённый список по итогам 2023 года представили Национальное рейтинговое агентство и эксперты ESG-лаборатории МГУ
«ESG – это аббревиатура: environmental – экология, social – социальная сфера и governance – корпоративное управление. В топ-5 регионов вошли Татарстан, Москва, Московская и Липецкая области, а также Санкт-Петербург», – приводит результаты рейтинга ТАСС.
При этом отмечается, что Подмосковье по уровню интеграции ESG-критериев поднялось с девятого на третье место по сравнению с показателем 2022 года.

По данным агентства, 38 регионов России повысили места в рэнкинге, четыре подтвердили и 43 – понизили.

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#подмосковье
#московская область
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