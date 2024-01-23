Подмосковная аварийная служба подготовила технику перед сильным снегопадом

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Аварийно-восстановительная служба Подмосковья заранее подготовила оборудование для устранения аварий и работает в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
«По данным синоптиков, с вечера вторника в течение нескольких дней в Московском регионе ожидается снегопад. Особое внимание уделили подготовке мобильного оборудования и техники. Для бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры имеются 22 передвижные электростанции, шесть блочно-модульных котельных и другое оборудование. У аварийных бригад также есть средства электрогазосварки», – говорится в сообщении.Из ста сотрудников аварийно-восстановительной службы региона сформирован нештатный отряд. Как отметили в министерстве, их главная задача – оперативно реагировать на проблемы с подачей электричества и тепла в населённых пунктах.
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Лора Луганская