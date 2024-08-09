Из Подмосковья отправили первую фуру с гуманитарным грузом в Курскую область

Фото: пресс-служба МИСК МО
Первая фура с грузом гуманитарной помощи, собранной жителями Московской области, отправилась в пятницу, 9 августа, в Курскую область, сообщает пресс-служба министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
«Мы находимся на постоянной связи с коллегами из Курской области, уточняем, что именно там сейчас нужно больше всего. Волонтеры Подмосковья оперативно собирают все на центральном складе в Балашихе, откуда груз на фуре «Доброго дела» отправился сегодня в Курск», — рассказала глава подмосковного министерства Екатерина Швелидзе.В фуре находится 19 паллет с водой, четыре паллета с кофе, чаем и сладостями, один паллет с сухими кашами и один паллет со средствами личной гигиены. Следующий рейс планируется отправить на будущей неделе.
Специальный сбор гуманитарной помощи «Курск, мы с тобой!» в рамках проекта «Доброе дело» был объявлен 7 августа. Еду и вещи для жителей Курской области принимают в 85 пунктах сбора, их адреса размещены на сайте движения «Волонтёры Подмосковья». Кроме того, желающие могут перечислить деньги.
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Лев Каштанов