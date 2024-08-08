В Курскую область прибыли семь бригад скорой помощи из Подмосковья

Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва
Семь бригад скорой помощи и 22 врача из Московской области прибыли в Курскую область, медиков сопровождали сотрудники госавтоинспекции. Об этом написал в своём Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Подмосковные медики прибыли Курскую область для оказания помощи местным жителям», — отметил глава региона.Одна скоропомощная бригада уже получила задание транспортировать в Москву 70-летнего пациента с огнестрельным ранением: его будут лечить в Центральном институте травматологии. Планируется эвакуировать также 50 инвалидов.
Андрей Воробьёв подчеркнул, что в ближайшее время подмосковным врачам в Курске поступят новые задачи.
Ранее губернатор Московской области сообщил, что регион готов принять детей из Курской области, которые вынуждены покинуть дома из-за обострения обстановки в приграничных с Украиной районах.
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