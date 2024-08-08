В Подмосковье отправляются первые 100 детей из Курской области

Фото: пресс-служба правительства МО
Первые автобусы с эвакуированными из Курской области отправятся сегодня в Подмосковье, они привезут 100 детей и 30 взрослых, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«С жителями Курской области в Подмосковье поедут социальные работники и фельдшеры, чтобы оказать всю необходимую помощь», — говорится в сообщении Андрея Воробьёва в его Telegram-канале.Глава региона отметил, что всего в Курскую область из Подмосковья за жителями приехали 15 автобусов. Для эвакуированных подготовлено более 400 мест в детских лагерях «Горизонт» и Звонкие голоса» в Клину, «Родник» в Пушкине и «Мечта» в Подольске. Кроме того, при необходимости пострадавшие будут размещены в больницах.
Андрей Воробьёв подчеркнул, что эвакуированные из Курской области смогут находиться в Подмосковье столько, сколько потребуется. С началом учебного года ребятам обеспечат обучение в школах и пунктах временного размещения.
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Лев Каштанов