Из реестра такси Подмосковья исключили более 900 маши за неправильный цвет

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 900 автомобилей исключили из реестра такси Московской области с января по август текущего года за нарушение действующего в регионе цветового стандарта, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За восемь месяцев текущего года в Московской области выявили больше 5,3 тысяч нарушений цветовой гаммы такси, водители получили предостережения. В результате более 900 машин исключили из реестра легковых такси региона за невыполнение требований и повторно зафиксированные нарушения», — сказал зампред правительства региона — глава областного Минтранса Алексей Гержик.В министерстве напомнили, что все такси в Подмосковье должны выглядеть следующим образом: белый кузов, жёлтые полосы на боках машины, тёмно-серые полосы на передней и задней сторонах бампера, шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше.
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