В Москве таксист-мигрант напал на пассажирку после одной просьбы

Фото: istockphoto/Apriori1
В Москве таксист-мигрант напал на пассажирку после просьбы не смотреть видео. Об этом информирует портал «Регнум».
Инцидент произошёл 26 августа на скоростной Северо-Восточной хорде в Москве. Дарья Д., художник по костюмам театра и кино, ехала в Люберцы на такси Uber. В какой-то момент она заметила, что водитель сидит в наушниках и смотрит видео на телефоне. Поскольку Дарья уже дважды попадала в аварии на такси, она попросила водителя сосредоточиться на дороге и убрать смартфон.
24-летний Фаридун Мадалиев был недоволен сделанным ему замечанием. Девушка утверждает, что он начал кричать, а затем обвинил её в грубости. По его словам, она не имела права делать замечания водителю.
Она рассказала, что он начал притормаживать прямо посреди дороги. Девушка испугалась за свою жизнь и выбежала из машины. Фаридун побежал вслед за ней, однако потом вернулся к автомобилю. Дарья позвонила в Uber, но там ей не помогли. По словам службы поддержки, если аварии нет, проблема их не касается. Они отказались вернуть деньги и выслать новую машину.
Дарья оказалась в сложной ситуации из-за последствий тяжелого перелома ноги. Она не могла пересечь восемь полос, идти вдоль трассы или взбираться на насыпь железной дороги. Женщина обратилась в полицию, но помощь пришла не сразу.
Ситуацию посчитали не экстренной, поэтому полицейские прибыли на место только через час после третьего обращения. Женщина написала заявление по факту инцидента с таксистом. По данным портала, мужчина и раньше попадал в скандальные ситуации.
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24-летний Фаридун Мадалиев был недоволен сделанным ему замечанием. Девушка утверждает, что он начал кричать, а затем обвинил её в грубости. По его словам, она не имела права делать замечания водителю.
«Я ему объяснила, что в мае два раза попадала в аварии на такси, до сих пор лечу последствия. Он сказал: «Рад за вас», называл меня нацисткой и фашисткой — с чего, не знаю, я ни полслова не сказала про его национальность. Потом начал угрожать. Я сидела сзади, он пытался до меня дотянуться, и это всё на скоростной магистрали», — рассказала она.
Она рассказала, что он начал притормаживать прямо посреди дороги. Девушка испугалась за свою жизнь и выбежала из машины. Фаридун побежал вслед за ней, однако потом вернулся к автомобилю. Дарья позвонила в Uber, но там ей не помогли. По словам службы поддержки, если аварии нет, проблема их не касается. Они отказались вернуть деньги и выслать новую машину.
Дарья оказалась в сложной ситуации из-за последствий тяжелого перелома ноги. Она не могла пересечь восемь полос, идти вдоль трассы или взбираться на насыпь железной дороги. Женщина обратилась в полицию, но помощь пришла не сразу.
Ситуацию посчитали не экстренной, поэтому полицейские прибыли на место только через час после третьего обращения. Женщина написала заявление по факту инцидента с таксистом. По данным портала, мужчина и раньше попадал в скандальные ситуации.
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Дарья Осипова