В Москве таксист-мигрант напал на пассажирку после одной просьбы

Санкт-Петербурге суд принял решение о выдворении из России гражданина Узбекистана, который является носителем ВИЧ. Эту информацию подтвердили в пресс-службе суда города, сообщили в Лента.ру.

«Мужчина узнал о своем заболевании в 2017 году в Санкт-Петербурге. В 2018 год суд признал его пребывание в России нежелательным из-за незакрытой судимости. В июле 2022 года его не пустили на рейс из Душанбе в Петербург», - поделились в ведомстве.





Иностранец подал в суд на решение о нежелательности пребывания, но его жалоба была отклонена. Судья посчитала наличие семьи в Узбекистане достаточным основанием для депортации.



Ранее сообщалось о случае, когда семью юного мигранта высылают из России после того, как подросток в Барнауле получил удар в лицо.