Дагестанец напал на таксиста в Москве для неоплаты поездки

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Дагестанец решил вырубить водителя такси для неоплаты проезда, передает 112. Инцидент зафиксирован на видеорегистратор. Водитель Денис довез агрессивного клиента, но денег не увидел. Тот попытался пнуть таксиста, а затем нанес удар в челюсть. В результате происшествия пострадавший протаранил припаркованные машины.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелкове на свадебную процессию напали четыре человека и обстреляли ее из травматики. Нападавшие задержаны, возбуждено уголовное дело по статье о вооруженном нападении.
Кроме того, стало известно о нападении на больницу в Турции. Пострадали пять человек, здание больницы и машина скорой помощи повреждены.
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Никита Кротов