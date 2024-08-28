Общественница Зарипова предупредила о росте числа нелегальных таксистов

Администрация колонии ИК-5, в которой отбывает заключение экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), повесила на него «красную полосу» — знак того, что он якобы склонен к побегу. Об этом в своем Telegram-канале написала его супруга Мирослава Регинская.