Общественница Зарипова предупредила о росте числа нелегальных таксистов

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Глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявила, что из-за новых правил может увеличиться рост нелегальных таксистов.
По её словам, оформление полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) может побудить таксистов не покупать его из экономии и продолжить работать уже нелегально.
До этого автоэксперт Владимир Сажин высказывал мнение о том, что для борьбы с правонарушителями на электросамокатах необходимо время для того, чтобы все введённые нормы и правила начали работать.
Ранее автоблогер Александр Булкин заявлял, что основная проблема электромобилей в России – неспособность таких машин преодолевать большие расстояния и совершать дальние поездки.
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«Есть кризис недоверия таксомоторного рынка к страховым компаниям. Это началось, когда рынок столкнулся с отказами в выдаче полисов ОСАГО легкового такси и с кратным ростом стоимости полиса. Появление допстрахования для перевозчиков ещё больше ухудшает отношения со страховщиками, и многие таксопарки и самозанятые водители такси рассматривают возможность работать в нелегальном поле», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Зарипова.
До этого автоэксперт Владимир Сажин высказывал мнение о том, что для борьбы с правонарушителями на электросамокатах необходимо время для того, чтобы все введённые нормы и правила начали работать.
«Их начали принимать только недавно, сами модераторы проводят патрули, профилактические беседы и объясняют как можно и нельзя делать», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Ранее автоблогер Александр Булкин заявлял, что основная проблема электромобилей в России – неспособность таких машин преодолевать большие расстояния и совершать дальние поездки.
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Мелисса Тимофеева