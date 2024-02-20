Из РФ выдворили 40 мигрантов после драки на складе Wildberries

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После массовой драки на складе Wildberries из России выдворили 40 мигрантов, об этом сообщили в МВД РФ.
Напомним, на складе интернет-магазина в Электростали подрались около 200 сотрудников. Окружающие не смогли их разнять, пришлось вызывать на помощь силовиков.
Предположительно, конфликт разразился из-за неправильной сборки товаров. Тогда правоохранители задержали 13 самых активных участников побоища.
Однако, как выяснилось позже, повинны сотрудники склада были не только в хулиганстве, но и в нарушении миграционного законодательства.
В результате, из России были выдворены 40 человек, которые трудились в стране без соответствующего разрешения на работу.
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Предположительно, конфликт разразился из-за неправильной сборки товаров. Тогда правоохранители задержали 13 самых активных участников побоища.
В результате, из России были выдворены 40 человек, которые трудились в стране без соответствующего разрешения на работу.
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Евгения Парфентьева