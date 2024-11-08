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Из России выдворят 20 тысяч нелегальных мигрантов

МВД: из РФ выдворят 20 тысяч мигрантов по итогам операции «Нелегал-2024»
Фото: iStock/vichinterlang

Фото: iStock/vichinterlang

По итогам операции «Нелегал-2024» из России депортируют 20 тысяч мигрантов. Такие данные привела официальный представитель МВД Ирина Волк.
«В рамках операции «Нелегал – 2024» выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации», — написала Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, возбуждено более четырех тысяч уголовных дел об организации незаконной миграции. Еще 684 дела возбуждено о незаконном пресечении госграницы, оборота оружия наркотиков и психотропных веществ.



Операция проводится каждый год сотрудниками МВД, ФСБ и Росфинмониторинга для противодействия незаконной миграции.

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В образовательном центре «Созвездие» поздравили победителей чемпионата «Абилимпикс»
08 ноября 2024, 16:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В образовательном центре «Созвездие» состоялось торжественная церемония, посвящённая чествованию победителей X Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
На мероприятии присутствовали директор «Созвездия» Сергей Сюрин, депутат Московской областной Думы Роман Володин, заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов и другие почётные гости. Они поздравили лауреатов именных губернаторских стипендий, лучших учеников и их наставников.

В этом году ученики «Созвездия» завоевали 6 медалей разного достоинства на чемпионате «Абилимпикс». Они участвовали в 18 различных компетенциях и удвоили количество наград по сравнению с предыдущим годом.

Роман Володин отметил, что «Абилимпикс» — это «Олимпиада возможностей» для людей с ограниченными возможностями. Он выразил радость и гордость за успехи учеников «Созвездия».

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#красногорск
#олимпиада
#ученики
#подмосковье
#приз
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Эксперт объяснила рост цен на сливочное масло
Глава Petrova 5 Consulting Петрова: цена масла зависит от стоимости молока
08 ноября 2024, 16:10

Фото: iStock/ YelenaYemchuk

В среднем пачка масла весом 180 гр. по России подорожала на 24 %, такой резкий скачок в цене обусловлен ростом стоимости молока, сообщила газете «Известия» глава компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова
Исследование «Контур.Маркета» указывают на рост цен за упаковку сливочного масла в среднем на 24%. Дороже всего сливочное масло оказалось в Архангельской области — рост составил рекордных 65%, в Красноярске - 61%, на Сахалине - 42%. Менее заметно подорожание в Якутии - 4% и в Краснодарском крае - 3%.

«Это связано с тем, что сливочное масло — молокоемкий продукт. Для производства 1 кг сливочного масла требуется более 20 л молока», — утверждает глава компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова.
Цены на сырое молоко выросли за год на 21%. Себестоимость сырого молока и продуктов его содержащих зависит от многих факторов, в том числе от увеличения расходов на логистику, себестоимость кормов, цен на сельхозтехнику и комплектующих. Кроме всего ключевая ставка Банка России этой осенью увеличилась до 21%, а объемы господдержки остались прежними, что несомненно оказывает влияние на производителей. Себестоимость производства молочной продукции растет быстрее цен реализации.

«В случае с переработкой молока на себестоимость также влияют вторичные санкции», — разьясняет Петрова

В 2024 года произошло удорожание производсва, особенно в небольших фермерских хозайствах, при автоматизированном производсве себестоимость ниже. Но в регионах растет спрос на молочную продукцю и значит необходима поддержка новых местных производителей.

Скорее всего, цена на масло стабилизируется, но останется на высоком уровне. В конце 2023 года схожую ситуацию мы наблюдали с куриными яйцами.

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#поддержка
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Жителям Павловского Посада напомнили о возможности записаться в ГАИ онлайн
08 ноября 2024, 16:03

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Записаться получение регистрации транспортного средства и водительского удостоверения в Павлово-Посадский отдел Госавтоинспекции жители городского округа могут онлайн — через государственный портал госуслуг, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Запись осуществляется через единый портал государственных услуг (ЕПГУ)», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что предварительная запись на выдачу разрешений на внесение изменений в конструкцию автомобилей, свидетельств о соответствии модифицированного транспорта требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов ведётся по телефонам: 7(999) 099-15-67 и 7(496) 432-56-54.

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#госуслуги
#госавтоинспекция
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В Реутове обсудили уборку городских пространств после снегопадов
08 ноября 2024, 15:58

Фото: пресс-служба г. о. Реутов

Глава Реутова Филипп Науменко обсудил с коллегами на совещании своевременную уборку дорог, тротуаров и общественных пространств от снега и наледи. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа.
«Первый снегопад помог выявить слабые места во взаимодействии городских служб. В первую очередь, это мониторинг работы техники. Понимаю стремление горожан ходить по сухим дорожкам. Но напомню, что существует регламент использования противогололёдных смесей. Будем соблюдать порядок обработки пешеходных зон и при этом не допускать образования ледяной корки», – отметил Науменко.
Помимо этого, обсудили, как усилить контроль с помощью навигационных систем, рассмотрели обращения жителей. Они попросили чаще использовать реагенты на тротуарах и во дворах. Кроме того, на совещании подняли вопрос строительства школы в микрорайоне 10А.

Глава Реутова поручил начать готовить документы для получения лицензии на ведение образовательной деятельности. Он поставил задачу не терять время и начать принимать детей, как только здание будет окончательно готово.

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#реутов
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#подмосковье
#московская область
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В Дубне стартовала стратегическая сессия по развитию города будущего
08 ноября 2024, 15:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Стратегическая сессия по развитию города будущего открылась в подмосковной Дубне в пятницу, 8 ноября, главной целью мероприятия является комплексное видение будущего наукограда, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы знаем, что Дубна — это не только город науки, но и город высокого промышленного потенциала. Это указывает на престижность города и ставит перед нами ряд вызовов, чтобы сделать Дубну более комфортной, благоустроенной и современной», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Он добавил, что результаты стратегической сессии будут учтены при создании стратегии социально-экономического развития Дубны как наукограда до 2035 года. При этом разработаны будут не только общие ориентиры, но и мастер-план с подробной инструкцией.

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#дубна
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#максим тихомиров
#будущее
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Чеховских школьников научили готовить пластик к переработке
08 ноября 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В посёлке Васькино городского округа Чехов прошёл экоурок для школьников в рамках акции «Сожми и закрути ПЭТ». Его организовал региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Чеховского кластера, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«На занятии четвероклассники Гимназии № 2 узнали о важности раздельного сбора отходов и формирования экологических привычек, которые способствуют эффективной утилизации мусора. Интерактивный формат включал мультфильмы и экологический эксперимент. Дети научились правильно подготавливать пластик к переработке и на практике убедились, что в сжатом виде он занимает гораздо меньше места, легче поддаётся утилизации», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что региональный оператор регулярно проводит экологические уроки в городах его зоны обслуживания.

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#московская область
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#школьники
#гимназия
#экология
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Москвичам раскрыли дату наступления метеорологической зимы
Синоптик Позднякова спрогнозировала метеорологическую зиму 13 ноября
08 ноября 2024, 15:22

Фото: iStock/possum1961

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что метеорологическая зима в столице наступит 13 ноября.
«Не исключено, что к 13 ноября среднесуточная температура воздуха будет около 0°С. Слабоотрицательная температура в ночные часы и дневная в пределах 0-2°С. Именно с этого периода у нас начнётся метеорологическая зима, потому что по определению она начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится отрицательной», — пояснила в беседе с RT Позднякова.

Кроме этого, специалист отметила, что прошедшая ночь в Москве вошла в топ-5 самых тёплых в ноябре за последние 80 лет.

«Ночь на 8 ноября в Москве и области выдалась на редкость тёплой. Так, минимальная температура воздуха на всей территории столичного региона была положительной, на ВДНХ она составила 4,6°С. Прошедшая ночь в столице вошла в число пяти самых теплых за последние 80 лет», – приводит АГН «Москва» сообщение Поздняковой из её Telegram-канала.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что частая череда мороза и потепления опасна тем, что провоцирует образование гололедицы на дорогах.

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#температура
#прогноз
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В школе №11 Павловского Посада провели урок мужества
08 ноября 2024, 15:19

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Урок мужества провели для учеников школы №11 Павловского Посада ветеран специальной военной операции Вячеслав Шевяков и социальный координатор фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Мариной Каленковой, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Вячеслав Шевяков, которому в 2022 году исполнилось 72 года, отправился на СВО добровольцем. В ходе операции он был заместителя командира мотострелкового полка и принимал участие в подготовке ударного подразделения «Шторм», чья боевая задача заключалась в прорыве обороны противника», — говорится в сообщении.
В рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» Вячеслав Шевяков побеседовал с ребятами о мужестве и героизме российских военных, а также об испытаниях, которые им приходится преодолевать, выполняя боевые задачи.

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#школа
#школьники
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Взятка в 60 млн рублей: экс-замминистра образования Дагестана Нурмагомедова подозревают в «наживе» на госконтрактах, подробности
08 ноября 2024, 15:19

Халид Нурмагомедов (Фото: dagminobr.ru)

Экс-заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Халид Запирович Нурмагомедов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет РФ. Подробности – в материале «Радио 1».

Экс заместитель министра образования Нурмагомедов задержан


В своем телеграм-канале СК по Республике сообщает, что размер взятки, полученной Халидом Нурмагомедовым, оценивается как особо крупный.
«Бывший заместитель министра образования и науки Республики Дагестан задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан», – сообщает ведомство.

Детали преступления


По данным следствия, с 2013 по 2023 год подозреваемый получил взятки на общую сумму 60 миллионов рублей от представителя коммерческой организации. Эти деньги были переданы за содействие в оформлении государственных контрактов на выполнение строительно-ремонтных работ на объектах, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики. В результате было заключено 15 контрактов на сумму свыше 160 миллионов рублей.

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