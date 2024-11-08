Из России выдворят 20 тысяч нелегальных мигрантов

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По итогам операции «Нелегал-2024» из России депортируют 20 тысяч мигрантов. Такие данные привела официальный представитель МВД Ирина Волк.
«В рамках операции «Нелегал – 2024» выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации», — написала Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, возбуждено более четырех тысяч уголовных дел об организации незаконной миграции. Еще 684 дела возбуждено о незаконном пресечении госграницы, оборота оружия наркотиков и психотропных веществ.
Операция проводится каждый год сотрудниками МВД, ФСБ и Росфинмониторинга для противодействия незаконной миграции.
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