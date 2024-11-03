МВД: свыше 3,3 тысячи участвующих в СВО иностранцев получили гражданство РФ

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Свыше 3,3 тысячи иностранных граждан, которые принимают участие в спецоперации, получили российское гражданство, проинформировала в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
«С начала года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации <...> гражданство приобрели 3344 иностранных гражданина», — сказано в публикации.Волк уточнила, что ее коллеги по ведомству, занимающиеся миграционными вопросами, помогли урегулировать правовое положение иностранца-участника СВО из ближнего зарубежья.
По словам Волк, ему грозило выдворение и тюремный срок на родине за участие в боевых действиях на стороне Российской Федерации.
«В кратчайшие сроки от иностранца получено заявление о приеме в российское гражданство. До принятия решения установлен запрет на применение в отношении него каких-либо мер принуждения, в том числе выдворения», — пояснила официальный представитель МВД.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, какие мигранты должны уехать из России.
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Никита Кротов