Киргизские мигранты подрались из-за проституток

Фото: iStock/ Tero Vesalainen
Мигранты из Средней Азии устроили поножовщину под окнами московского жилого дома, информиркет ИА «Регнум».
На место происшествия прибыли оперативные службы, выяснившие, что конфликтная ситуация началась в квартире — в ней проживали девушки лёгкого поведения из Киргизии.
Проститутки поделились, что недовольный оказанной услугой клиент начал орать и потребовал вернуть деньги. Потом он позвонил товарищам — они поднялись в жилое помещение и пустили в ход угрозы.
Ночные бабочки попросили знакомых помочь. Они также подъехали к дому, а потом началась драка.
Сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел восемь мужчин и двух женщин. По итогам драки полицейские составили несколько протоколов. Два на девушек за занятие проституцией и нарушение правил пребывания в России, остальные — на мужчин, которые находятся на территории страны незаконно, за мелкое хулиганство.
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Проститутки поделились, что недовольный оказанной услугой клиент начал орать и потребовал вернуть деньги. Потом он позвонил товарищам — они поднялись в жилое помещение и пустили в ход угрозы.
Ночные бабочки попросили знакомых помочь. Они также подъехали к дому, а потом началась драка.
Сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел восемь мужчин и двух женщин. По итогам драки полицейские составили несколько протоколов. Два на девушек за занятие проституцией и нарушение правил пребывания в России, остальные — на мужчин, которые находятся на территории страны незаконно, за мелкое хулиганство.
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Ольга Енгалычева