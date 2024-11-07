Дело угрожавшего воспитателю мигранта дошло до Бастрыкина

В 2019 году жителей Уфы повергло в шок страшное убийство двух мальчиков. В конце октября 37-летний Артем Мазов поссорился с супругой и ушел гулять с двумя своими сыновьями – 8-летним Ильей и 5-летним Вячеславом. Дети обрадовались, однако они не знали, что на самом деле задумал отец. В материале «Радио 1» расскажем эту ужасающую историю и ее неразгаданные тайны.