Дело угрожавшего воспитателю мигранта дошло до Бастрыкина

Александр Бастрыкин (Фото: сайт Кремля)
Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль дело мигранта, который угрожал воспитателю детского сада в Калуге, сообщили в ведомтсве.
Согласно информации следсвия, мужчина с ножом ворвался в детский сад, куда ходит его сын, и начал угрожать воспитателям убийтсвом. Указано, что лоумышленник — уроженец одной из республик Средней Азии, получивший гражданство Российскйо Федерации в 2017 году.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийства или причинением тяжкого вреда здоровью»). Помимо этого, правохранители проверят, законно ли он приобрел российское гражданство.
Ранее сообщаслоь, что киргизские мигранты подрались из-за проституток. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийства или причинением тяжкого вреда здоровью»). Помимо этого, правохранители проверят, законно ли он приобрел российское гражданство.
Ранее сообщаслоь, что киргизские мигранты подрались из-за проституток. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак