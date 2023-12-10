В США заявили, что выступают против прекращения огня в секторе Газа

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США выступают против прекращения боевых действий в секторе Газа, поскольку это лишь «увековечит» проблему. Такое мнение в интервью телеканалу ABC высказал американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Ранее сообщалось, что США воспользовалась правом вето, чтобы не дать Совету Безопасности ООН принять резолюцию с призывом остановить боевые действия в анклаве.
По словам Блинкена, палестинское движение ХАМАС намеренно снова и снова повторять такие же атаки, какая произошла 7 октября. Именно поэтому прекращение огня недопустимо, иначе проблема затянется ещё, как минимум, на многие десятилетия.
Также госсекретарь напомнил, что США выступают за гуманитарные паузы, чтобы была возможность произвести обмен пленными и завести гуманитарные грузы в сектор Газа.
Вместе с тем, он добавил, что завершение конфликта близко, но оно может осуществиться только при капитуляции ХАМАС.
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По словам Блинкена, палестинское движение ХАМАС намеренно снова и снова повторять такие же атаки, какая произошла 7 октября. Именно поэтому прекращение огня недопустимо, иначе проблема затянется ещё, как минимум, на многие десятилетия.
Вместе с тем, он добавил, что завершение конфликта близко, но оно может осуществиться только при капитуляции ХАМАС.
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Анастасия Чинкова