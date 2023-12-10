Очередной спецборт МЧС доставит россиян из Египта в Москву

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В МЧС России заявили о вылете специального самолета в Москву с российскими гражданами и их семьями, которые были эвакуированы из сектора Газа, передает ТАСС.
Представители пресс-службы подчеркнули, что оперативная группа МЧС в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших через контрольный пункт «Рафах».
Они также отметили, что сегодняшний рейс стал 11-м по счету, организованным авиацией чрезвычайного ведомства в рамках гуманитарной миссии по эвакуации российских граждан и их семей из зоны палестино-израильского конфликта.
Ранее было объявлено о вылете спецборта МЧС России из Каира в Москву. По информации ведомства, на борту Ил-76 находятся 68 человек, включая 31 ребенка.
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Они также отметили, что сегодняшний рейс стал 11-м по счету, организованным авиацией чрезвычайного ведомства в рамках гуманитарной миссии по эвакуации российских граждан и их семей из зоны палестино-израильского конфликта.
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Артем Кузьмин