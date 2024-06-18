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Из виллы Софии Ротару в Ялте предложили сделать госпиталь для участников СВО

18 июня 2024, 15:40
Фото: istockphoto/Михаил Воскресенский

Фото: istockphoto/Михаил Воскресенский

Активисты движения «Ветераны России» выступили с предложением сделать из виллы певицы Софии Ротару санаторий и госпиталь для лечения и реабилитации бойцов спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что они просят генпрокурора Игоря Краснова выйти с иском об изъятии виллы.

«Villa Sofia» — достопримечательность города-курорта Ялта, находится на Набережной и размещается в здании особняка 19 века. Во владении Ротару находится с 1996 года. Ей каким-то чудесным образом удалось с аукциона приобрести этот дом, который включён в реестр национального культурного наследия. Обошелся он певице в $500.



«Ветераны России» утверждают, что она приобрела здание с нарушениями законодательства. По их мнению, оно отлично подойдет для санатория.

Ранее сенатор Сергей Цеков предложил национализировать виллу Софии Ротару. По его словам, из неё нужно сделать Дворец бракосочетания.

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#ветераны
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#актриса
На маршруты в Реутове вышли новые автобусы
18 июня 2024, 15:50

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Два новых автобуса марки ЛиАЗ 5292 вышли на маршрут №15, курсирующий между станцией Реутово и станцией метро «Первомайская», и на маршрут №17, связывающий станцию Реутово с метро «Новогиреево», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Эти автобусы вмещают по 100 пассажиров, причём 41 место — посадочное. Все сиденья оборудованы ремнями безопасности. В салоне также предусмотрены багажные полки, где пассажиры смогут разместить свои вещи. Автобусы оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, там есть электронные указатели остановок и USB-розетки для зарядки гаджетов», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что автобусы оборудованы аппарелями для посадки маломобильных пассажиров, а в салоне есть места для инвалидных колясок.

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Синоптик Цыганков предупредил о похолодании в Москве
18 июня 2024, 15:29

Фото: iStock/:Yury Karamanenko

В столичном регионе ожидается похолодание во второй половине недели. Об этом сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
«Циклон стоит у нас в Московской области, от него атмосферный фронт уходит на восток. По югу погода жарче, по северу — попрохладнее. Сегодня и завтра более тёплая погода, с четверга будет похолодание», — рассказал Цыганков в беседе с RT.

По словам синоптика, в среду в столице ожидается переменная облачность без осадков. Однако в оставшиеся дни недели в Москве пройдут кратковременные дожди.

Во вторник в столичном регионе воздух прогреется до 24-26 градусов выше нуля, в среду будет еще жарче – столбики термометров поднимутся до 28 градусов. В остальные дни дневная температура воздуха не превысит 22 градусов, при этом в ночное время суток температура будет составлять всего от 8 до 14 градусов.

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#дожди
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В Наро-Фоминске создадут Детский сквер
18 июня 2024, 15:17

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Детский сквер планируют создать на улице Калинина в Наро-Фоминске, в настоящее время объявлен конкурс на выполнение работ, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Детский сквер планируется благоустроить на части территории Бобруйского сквера. Подрядчик должен будет установить на выбранной локации малые архитектурные формы, подключить освещение и видеонаблюдение, а также провести работы по озеленению», — говорится в сообщении.
Работы должны быть выполнены к декабрю текущего года.

Начальная стоимость лота составляет 26 миллионов 826 тысяч 809 рублей 52 копейки, заявки принимаются до 26 июня.

Благоустройства сквера будет проводиться в рамках программы Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование проекта предусмотрено из областного и муниципального бюджетов.

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#наро-фоминск
#благоустройство
#комитет по конкуретной политике мо
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Сбербанк предупредил о фейковом приложении в App Store
18 июня 2024, 15:14

Фото: istockphoto/blinow61

Специалисты ПАО «Сбербанк» рассказали о фейковом приложении кредитной организации App Store. Оно появилось на цифровой платформе вскоре после выхода официального приложения.
Фальшивое приложение называется «Сбер: новый доступ в Сбол», сообщает РИА Новости. Оно стилизовано под официальное, в оформлении использованы цвета традиционные Сбербанка и его логотип. Специалисты Службы безопасности Сбера просят граждан не устанавливать фейковое приложение, чтобы не подвергать опасности свои средства, размещённые на счетах.

По сообщению пресс-службы Сбербанка, руководство уже направило запрос на блокировку вредоносного приложения. Пока же сотрудники банка просят клиентов быть внимательными и не попадаться на уловки мошенников.






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#сбербанк
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Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Истре превысила 65%
18 июня 2024, 14:49

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в селе Павловская Слобода городского округа Истра, в настоящее время строительная готовность объекта превысила 65 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте монтируют систему вентиляции и стеновые панели, монтируют сантехнику и напольные покрытия, ведут отделочные работы. На прилегающей территории ведётся работа по обустройству проезда и тротуаров, строится пришкольный стадион. Строительство ведётся в графике. В работах заняты более 180 человек, используется восемь единиц техники», — уточнили в министерстве.
В здании общей площадью 17 тысяч квадратных метров предусмотрен блок младших классов на 400 учащихся и блоки основной и старшей школы на 700 человек.

Новая школа должна открыться 1 сентября этого года.

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#истра
#школа
#строительство
#министерство строительного комплекса мо
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Омбудсмен Подмосковья Фаевская подписала соглашение о сотрудничестве с Мосстатом
18 июня 2024, 14:34

Фото: пресс-служба омбудсмена МО

Соглашение об информационном сотрудничестве подписали уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Леонид Калимуллин, сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.
Стороны договорились оперативно обмениваться статистической информацией по Московской области, а также проводить совместные приёмы жителей.

«Особым пунктом соглашения стало проведение мероприятий, в том числе направленных на повышение грамотности населения. Для нас, безусловно, важно эффективное сотрудничество с Мосстатом», — сказала Ирина Фаевская.
В свою очередь, руководитель Мосстата Леонид Калимуллин отметил, что статистическая информация поможет защищать права и свободы граждан.

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#подмосковье
#соглашение
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Воробьёв наградил Киселёва за освещение развития Московской области
18 июня 2024, 14:32

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Андрей Воробьёв поблагодарил тележурналиста и гендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва за всестороннее освещение развития Подмосковья и участие в жизни региона. Он вручил журналисту Орден «За заслуги перед Московской областью» I степени.
Губернатор познакомился с работой Главной дирекции информации, международного мультимедийного пресс-центра и поговорил с сотрудниками медиагруппы.
«Очень приятно, что сегодня в присутствии коллектива я могу, Дмитрий Константинович, поздравить вас с юбилеем. Это прекрасный повод посетить «Россию сегодня». Стиль Киселёва очень заметный и убедительный. А убедительно можно говорить только тогда, когда веришь, говоришь правду, чувствуешь и переживаешь. Уверен, что вы и ваша команда отстаивают интересы нашей любимой страны честно, от всей души и от всего сердца», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Киселёв руководит МИА «Россия сегодня» с 2013 года.
«Мы рады приветствовать в этих стенах губернатора Московской области. Это один из самых активно, динамично развивающихся регионов. И это заслуга Андрея Юрьевича, который вместе с коллегами, как и мы, работает 24/7. Мы с Московской областью одна команда, у нас крепкая связь, мы говорим на одном языке», – отметил журналист.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Медиагруппа освещает в России и за рубежом важнейшие новости и события международной информационной повестки, государственную политику и общественную жизнь России.
«Ваша команда, Дмитрий Константинович старается делать всё профессионально и достойно, всегда помогает, участвует. Ведь жизнь наполнена не только хорошими и приятными моментами, но и разными вызовами, чрезвычайными ситуациями. Мы, понимая, что регион развивается, не имеем право находиться в вакууме. Ведь проблемы в основном происходят по двум причинам: из-за отсутствия общения и из-за неправильного общения. Мы дорожим сотрудничеством с вашей командой и персонально с вами», – заявил губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во время экскурсии по редакции главе региона рассказали, что на телеграм-канал «РИА Новости» подписаны более 3,2 млн человек. В редакции этой работой занимается Алексей Гаврилко. Он рассказал Воробьёву, что уже много лет живет в подмосковном Одинцове.

Важные продукты медиагруппы - информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. Они ориентированы на широкий круг пользователей. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#подмосковье
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#сми
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В Кузбасе оштрафовали чиновников, неправильно ответивших на обращение граждан
18 июня 2024, 14:29

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Мариинске городской суд вынес решение о штрафе в размере 5000 рублей для двух городских чиновников: начальника территориального управления и начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.
Их наказали за то, что они не должным образом ответили на обращение местного жителя.

В апреле 2024 года мировой судья рассмотрел иск, связанный с нарушением порядка рассмотрения обращений граждан со стороны муниципальных служащих. Причиной разбирательства стало обращение горожанина по поводу ремонта и содержания дорог в Мариинске.

«Как было установлено в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях, ответы на эти обращения были представлены не в полном объёме: часть доводов заявителя не были рассмотрены по существу», — сообщает Сiбдепо, со ссылкой на пресс-службу Мариинского городского суда.

Чиновники обжаловали решение мирового судьи в городском суде, однако их апелляция была отклонена. Суд подтвердил, что должностные лица не рассмотрели обращения гражданина всесторонне и не дали ему ответы на все поставленные вопросы. В результате жалобы должностных лиц были оставлены без удовлетворения, а решение мирового судьи — без изменения.

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SHAMAN, 35 млн рублей и выпускники ПТУ: «Алые паруса» в Питере в 2024 году, кто выступит и как попасть
«Алые паруса» в Питере в 2024 году: когда пройдет, что за корабль, как попасть
18 июня 2024, 14:20

Фото: iStock/David_Bokuchava

Вскоре в России пройдет грандиозный праздник выпускников «Алые паруса». В этот день в акваторию Невы войдёт фрегат с алыми парусами – символом любви и надежды. Когда зародилось торжество, как и когда пройдет праздник и кто выступит перед выпускниками, расскажет редакция «Радио 1».


«Алые паруса»: история праздника, откуда название



Автор знаменитой повести «Алые паруса» Александр Грин дописал произведение в 1922 году. Именно с этим событием связано появление парусника с алыми парусами на берегах Невы. Однако символом празднования выпускных вечеров алые паруса стали гораздо позже. Впервые несколько школ Ленинграда объединились, чтобы провести праздник на берегу Невы, в разгар белых ночей в 1968 году.

Для ленинградских выпускников это было настоящим событием, а галиот «Секрет» стал с тех пор символом праздника. Первым кораблем, прошедшим по Неве с алыми парусами в 1969 году, стала шхуна с яхт-клуба.

Как проходил праздник «Алые паруса» впервые


В 1969 году на стрелке Васильевского острова и на Дворцовой набережной собрались более 25 000 выпускников. Старт мероприятию дал парадный строй эскадры катеров с почётным эскортом барабанщиков и фанфаристов. От стен Петропавловской крепости в сторону Стрелки Васильевского острова отошел катер, на котором юноша и девушка держали горящие факелы. Ими были зажжены Ростральные колонны, что ознаменовало начало праздника.

Корабль с алыми парусами двигался вдоль набережной, а выпускники с восхищением наблюдали за театрализованным представлением, которое развернулось прямо на палубе корабля.


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Кто был организатором праздника


Постановщиком грандиозного мероприятия, которое вошло в историю города, стал Георгий Товстоногов (главный режиссёр Большого драматического театра). Организацией первого официального общегородского праздника выпускников занимались: директор Ленинградского Дворца пионеров им. Жданова – Чернякова Галина Михайловна и первый заместитель директора – Буланкова Лидия Петровна.

Однако в 1979 году масштабное празднование прекратилось. Такое решение было принято из-за беспорядков на улицах города. На праздник порой приходили выпускники ПТУ, позволяющие выпить лишнего, что приводило к конфликтам и дракам.

Путин рассказал, как предложил возродить праздник «Алые паруса»


Праздник «Алые паруса» вновь стал отмечаться в 2005 году. Тогда президент России Владимир Путин рассказал, что предшествующие годы были сложными: царила безработица, многие жили за чертой бедности, еще существовали отголоски событий на Кавказе. 2005 год стал периодом движения вперед. Городским властям и народу хотелось показать, что наступили перемены, поэтому было предложено возродить праздник «Алые паруса», сообщил президент.

Путин рассказал, что впервые обратил внимание на этот праздник уже будучи студентом университета.

«Университет у нас сам находится, как известно, на берегу Невы. Один из первых праздников, конечно, помню. Ярко, красиво, интересно», — заявил глава государства.


Как и когда пройдет праздник «Алые паруса» в 2024 году


Шоу традиционно проводится в конце июня после сдачи выпускниками всех экзаменов. Дата праздника в 2024 году уже определена. Шествия белоснежного корабля с алыми парусами запланировано в ночь с 28 на 29 июня. На организацию праздника «Алые паруса» из бюджета Санкт-Петербурга выделено 34,9 млн рублей. Бриг «Россия» уже спущен на воду, а на сцене Дворцовой площади уже начинают устанавливать световые приборы и аппаратуру.

Трансляцию праздника в прямом эфире традиционно будет вести Пятый канал. Он же выступит организатором водно-пиротехнического шоу.

В 2024 году путь судна станет длиннее. Бриг дойдет до финальной точки и совершит разворот. Начнется праздничная программа с масштабного концерта, на котором выступят популярные артисты. Затем пройдет световое и водно-пиротехническое шоу, после которого под залпы салюта бриг «Россия» пройдет по Неве.

Кто выступит перед выпускниками на «Алых парусах» 2024


Ожидается, что перед выпускниками выступят SHAMAN, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, ST, Юлианна Караулова. На участие в праздничном концерте уже подали заявки более 600 кандидатов, однако всем им предстоит пройти отбор жюри.

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