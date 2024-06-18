Из виллы Софии Ротару в Ялте предложили сделать госпиталь для участников СВО

Фото: istockphoto/Михаил Воскресенский
Активисты движения «Ветераны России» выступили с предложением сделать из виллы певицы Софии Ротару санаторий и госпиталь для лечения и реабилитации бойцов спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что они просят генпрокурора Игоря Краснова выйти с иском об изъятии виллы.
«Villa Sofia» — достопримечательность города-курорта Ялта, находится на Набережной и размещается в здании особняка 19 века. Во владении Ротару находится с 1996 года. Ей каким-то чудесным образом удалось с аукциона приобрести этот дом, который включён в реестр национального культурного наследия. Обошелся он певице в $500.
«Ветераны России» утверждают, что она приобрела здание с нарушениями законодательства. По их мнению, оно отлично подойдет для санатория.
Ранее сенатор Сергей Цеков предложил национализировать виллу Софии Ротару. По его словам, из неё нужно сделать Дворец бракосочетания.
Читайте также:
Певица Нюша подала иск о расторжении брака с мужем
Певица Алсу подала на развод
Певица Лолита вернётся на сцену после «голой» вечеринки
«Villa Sofia» — достопримечательность города-курорта Ялта, находится на Набережной и размещается в здании особняка 19 века. Во владении Ротару находится с 1996 года. Ей каким-то чудесным образом удалось с аукциона приобрести этот дом, который включён в реестр национального культурного наследия. Обошелся он певице в $500.
«Ветераны России» утверждают, что она приобрела здание с нарушениями законодательства. По их мнению, оно отлично подойдет для санатория.
Ранее сенатор Сергей Цеков предложил национализировать виллу Софии Ротару. По его словам, из неё нужно сделать Дворец бракосочетания.
Читайте также:
Певица Нюша подала иск о расторжении брака с мужем
Певица Алсу подала на развод
Певица Лолита вернётся на сцену после «голой» вечеринки
Дарья Осипова