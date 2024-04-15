Певица Лолита вернётся на сцену после «голой» вечеринки

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев
Певица Лолита Милявская возвращается к выступлениям на частных корпоративах, но с более высоким прайсом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Артистка вернётся к выступлениям к майским праздникам. По данным канала, прайс певицы повысился с 4 до 5 млн рублей, а за технический райдер клиентам придется заплатить плюс 500 тыс. рублей. Отмечается, что Лолита готова приехать за город, но ей нужны аппаратура, сцена и официальное приглашение.
Организаторы утверждают, что звезда может сесть за стол с клиентами, угоститься шашлыком и поговорить на душевные темы. Отказывается певица только от квартирников, аргументируя это тем, что ей не подходит такой стиль исполнения.
После «голой» вечеринки Лолита занималась садоводством. Напомним, что звезда подверглась общественной критике из-за появления на публике в откровенном наряде, после чего юбилейный тур Лолиты был отменен.
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Организаторы утверждают, что звезда может сесть за стол с клиентами, угоститься шашлыком и поговорить на душевные темы. Отказывается певица только от квартирников, аргументируя это тем, что ей не подходит такой стиль исполнения.
После «голой» вечеринки Лолита занималась садоводством. Напомним, что звезда подверглась общественной критике из-за появления на публике в откровенном наряде, после чего юбилейный тур Лолиты был отменен.
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Дарья Осипова