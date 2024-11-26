Из вузов Украины отчислили почти 23,5 тысячи студентов за пять месяцев

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Порядка 23,5 тысячи студентов отчислены из украинских вузов за пять месяцев этого года на фоне активной мобилизации. Об этом сообщил замминистра образования Украины Михаил Винницкий в своих соцсетях.
Ранее украинский независимый антикоррупционный центр NGL.media приводил статистику, из которой следует, что большое число студентов вузов – это мужчины, поступившие во избежание мобилизации.
Винницкий сообщил, что государственной службой качества образования Украины был проведён комплекс мероприятий по проблемным вопросам организации образовательного процесса для соискателей высшего образования мужского пола мобилизационного возраста.
В результате было подсчитано, что в период с апреля по август 2024 года из вузов Украины отчислили 23 448 мужчин в возрасте старше 30 лет.
Замглавы Минобразования назвал оправданным отчисление таких студентов, поскольку они шли не учиться, а ради того, чтобы избежать мобилизации.
Также он отметил, что полиция завела восемь уголовных дел в отношении сотрудников вузов, а несколько образовательных учреждений были лишены лицензии из-за массового зачисления мужчин призывного возраста за взятки.
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Винницкий сообщил, что государственной службой качества образования Украины был проведён комплекс мероприятий по проблемным вопросам организации образовательного процесса для соискателей высшего образования мужского пола мобилизационного возраста.
В результате было подсчитано, что в период с апреля по август 2024 года из вузов Украины отчислили 23 448 мужчин в возрасте старше 30 лет.
Замглавы Минобразования назвал оправданным отчисление таких студентов, поскольку они шли не учиться, а ради того, чтобы избежать мобилизации.
Также он отметил, что полиция завела восемь уголовных дел в отношении сотрудников вузов, а несколько образовательных учреждений были лишены лицензии из-за массового зачисления мужчин призывного возраста за взятки.
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Анастасия Чинкова