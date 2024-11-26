Из вузов Украины отчислили почти 23,5 тысячи студентов за пять месяцев

Запрет на расклады карты Таро во время собеседований оторван от реальности, так как тарологи в таких случаях заменяют психологов. Об этом заявил эксперт по деловой эзотерике, руководитель одного из московских клубов Таро Александр Гулый. По его словам, при этом сам факт расклада при собеседовании будет сложно доказать.