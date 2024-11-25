Украинцы массово возвращаются в вошедшие в состав России регионы

Фото: РИА Новости/Александр Иванов
Значительная часть украинцев, которые покинули вошедшие в состав России территории после начала конфликта, теперь хотят вернуться назад. Об этом сообщает украинское издание «Страна», пообщавшееся с жителями.
Отмечается, что таких людей достаточно много, однако не все намерены оставаться жить в регионах. Так, например, некоторые планируют оформить право собственности на недвижимость по законам России, продать его, после чего вернуться жить на Украину или в Европу. Жители, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий, намерены подать документы на компенсацию.
Как пишет издание, украинцы хотят продать своё жильё, поскольку в некоторых районах, например в Мариуполе, цены на жильё стремительно растут. В настоящее время недвижимость стоит в два раза дороже, чем до начала конфликта.
Другие украинцы, которые не смогли устроить жизнь в Европе или на Украине, хотят вернуться на родину. Многие из них скучают по дому. Также, в частности, мариупольцев к переселению подталкивает постепенное восстановление города Россией.
Также в новые регионы стремятся пенсионеры, которые в дополнение к украинскому хотят получить российское гражданство, чтобы получать двойную пенсию.
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Как пишет издание, украинцы хотят продать своё жильё, поскольку в некоторых районах, например в Мариуполе, цены на жильё стремительно растут. В настоящее время недвижимость стоит в два раза дороже, чем до начала конфликта.
Другие украинцы, которые не смогли устроить жизнь в Европе или на Украине, хотят вернуться на родину. Многие из них скучают по дому. Также, в частности, мариупольцев к переселению подталкивает постепенное восстановление города Россией.
Также в новые регионы стремятся пенсионеры, которые в дополнение к украинскому хотят получить российское гражданство, чтобы получать двойную пенсию.
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Анастасия Чинкова