Стало известно, как жители освобожденной Кураховки относятся к российским военным

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)
Жители освобожденной Кураховки в ДНР рассказали, что очень ждали прихода России. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он рассказал, что ему удалось пообщаться с жителями Кураховки.
По его словам, люди уже скоро смогут оформить пособия. На сегодняшний день им помогают российские военные. Люди обеспечиваются всем необходимым.
Об освобождении Кураховки Минобороны РФ заявляло 2 ноября.
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«Они высказали позицию, что очень долго ждали, когда вернется Россия. Конечно, люди натерпелись, что уж тут говорить. Ждут, когда будет возможность уже в безопасности полностью и получить документы», — отметил Пушилин.
По его словам, люди уже скоро смогут оформить пособия. На сегодняшний день им помогают российские военные. Люди обеспечиваются всем необходимым.
Об освобождении Кураховки Минобороны РФ заявляло 2 ноября.
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Элина Позднякова