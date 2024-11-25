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Стало известно, как жители освобожденной Кураховки относятся к российским военным

Пушилин: жители Кураховки очень ждали прихода ВС РФ
Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Жители освобожденной Кураховки в ДНР рассказали, что очень ждали прихода России. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он рассказал, что ему удалось пообщаться с жителями Кураховки.

«Они высказали позицию, что очень долго ждали, когда вернется Россия. Конечно, люди натерпелись, что уж тут говорить. Ждут, когда будет возможность уже в безопасности полностью и получить документы», — отметил Пушилин.



По его словам, люди уже скоро смогут оформить пособия. На сегодняшний день им помогают российские военные. Люди обеспечиваются всем необходимым.

Об освобождении Кураховки Минобороны РФ заявляло 2 ноября.

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Песков прокомментировал идею отправки военных из Европы на Украину
Песков: в Европе отсутствует единство мнений по отправке военных на Украину
25 ноября 2024, 12:38

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Идеи отправки западных военных на Украину неоднократно озвучивались в столицах европейских государств, однако единства мнений по этому вопросу нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в этот день газета Le Monde сообщила, что в Европе возобновились дискуссии о возможности отправки военных на Украину. Причиной этому стало возможное прекращение поддержки США Киева после прихода к власти Дональда Трампа.

Песков отметил, что в Европе неоднократно озвучивались такие идеи. Но вместе с ними приводились и контраргументы от политиков, выступающих против. В настоящее время единства на этот счёт добиться не удалось, однако «горячие головы появляются».

При этом представитель Кремля добавил, что достоверно неизвестно, насколько эта информация соответствует действительности и о чём конкретно ведётся речь.

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Раскрыта судьба бросающих позиции бойцов ВСУ
Полковник Матвейчук: на бросающих позиции бойцов ВСУ открывается охота
25 ноября 2024, 12:26

Фото: iStock/Sinenkiy

Бойцов ВСУ, оставляющих свои позиции, ждёт непростая судьба. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвейчук в беседе с «Лентой.ру».
Он отметил, что остались ещё части в составе ВСУ, которые продолжают активно вести боевые действия. В частности, продолжают упорно держать оборону солдаты в Курской области.

Однако совершенно другая ситуация обстоит с теми военными, которые были отловлены военкоматами. У них нет мотивации, а когда они понимают, что их бросили, сразу же оставляют позиции и бегут. Так, например, произошло в Великой Новоселке в ДНР.

По словам Матвейчука, многих, кто оставляет позиции, потом отлавливают и вновь отправляют в зону боевых действий. А на тех, кто ушёл и скрылся, открывается настоящая охота. В частности, многие из них пытаются бежать в Европу, реже – в Россию.

Также военэксперт напомнил, что на Украине приняли закон о том, что при первом оставлении позиции не наступает уголовная ответственность, а проводится внушение с последующей отправкой обратно на фронт

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ВСУ заминировали колодцы и скважины при бегстве из Селидова
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#военные
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#солдаты
#днр
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Начались бом в крупнейшем укрепрайоне ВСУ в Часовом Яре
25 ноября 2024, 12:08

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Боевые действия идут в крупнейшем укрепрайоне ВСУ в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что крупнейшим укрепрайоном украинских войск в городе является территория огнеупорного завода. В настоящее время российские штурмовики обходят его, чтобы взять в клещи.

Представители силовых структур сообщили агентству, что ВСУ в Часовом Яре и его окрестностях столкнулись со значительным усложнением логистики из-за ударов по трассам и иным дорогам.

Ранее сообщалось, что украинские военные при бегстве из Селидова в ДНР заминировали все колодцы и скважины, чтобы лишить местных жителей доступа к воде.

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#всу
#вс рф
#днр
#военные
#сво
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ВСУ попытались повторить в Селидове провокацию в Буче, заявил Мирошник
25 ноября 2024, 11:46

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Украинские войска устроили «кровавую баню» в населённом пункте Селидово в ДНР в попытке повторить провокацию в Буче. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевских властей Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.
По его словам, когда западные страны заговорили о проведении мирных переговоров, киевские власти начали готовить «Бучу-2», но уже в Селидово в ДНР.

Мирошник добавил, что эвакуированные из населённого пункта местные жители сообщают о десятках убитых мирных гражданах на улицах города. Они приводят подробности, уточняя адреса и имена убитых, а также описывают украинских военных, совершавших преступления.

«Кровавую баню», по словам Мирошника, ВСУ устроили за несколько дней до освобождения города российскими военными.

Следственные органы, основываясь на показаниях свидетелей, будут разбираться в произошедшем.

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#всу
#днр
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Власти просят киевлян не выходить на улицу из-за плохого состояния воздуха
25 ноября 2024, 11:44

Фото: istockphoto/graffoto8

Власти Киева рекомендуют жителям города не выходить на улицу без крайней необходимости. Также следует плотно закрыть окна в помещениях.
Причина заключается в ухудшении состояния воздуха. Об этом в своём телеграм-канале сообщили представители Киевской городской военной администрации. Уточняется, что в двух районах украинской столицы зафиксировано опасное повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). О причинах ухудшения состояния воздуха не сообщается. Горожанам рекомендуют оставаться дома и пить как можно больше жидкости.

В предыдущий раз значительное ухудшение состояния воздуха в столице Украины фиксировалось в конце сентября. Тогда по всему городу распространился густой смог, причиной которого называлось большое количество пожаров в регионе.

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#администрация
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Le Monde: Европа снова обсуждает отправку войск на Украину
25 ноября 2024, 11:32

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Страны Европы возобновили обсуждения возможной отправки солдат частных военных компаний (ЧВК) на Украину. Об этом сообщила газета Le Monde.
Отмечается, что в последние недели европейские власти возобновили рассмотрение возможности отправки на Украину западных войск и частных оборонных компаний.

По данным издания, эти дискуссии связаны с ожидаемым отказом США от поддержки Украины после вступления в должность президента победившего на выборах Дональда Трампа. При этом часть стран Евросоюза выступают против таких планов, которые впервые озвучил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи союзников Украины в Париже в феврале этого года.

Издание подчёркивает, что власти Франции и Министерство Вооруженных сил страны пока не давало разрешения на отправку своих военных на Украину, однако данный вопрос обсуждается, в частности, между Парижем и Лондоном уже несколько месяцев.

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«Они были сожжены»: ВСУ уничтожили семью из пяти человек в Селидово на глазах отца, рассказ очевидца
25 ноября 2024, 11:28

Фото: iStock/nito100

Житель освобожденного российскими войсками Селидово в Донецкой народной республике рассказал журналистам о том, как украинские боевики расправились с его семьей. Подробности – в материале «Радио 1».

Житель Селидово рассказал об убийстве семьи


Владимир Романенко поделился с изданием РИА Новости ужасной историей о том, как украинские военные расправились с его семьей на его глазах. Солдаты ВСУ ворвались в его дом, расстреляли семью и затем сожгли их тела.

«Я подошел, а они уже были сожжены. Их расстреляли и подожгли. Пять человек», — рассказал мирный житель села Селидово в ДНР.

Романенко отметил, что не помнит, как покинул место происшествия и стреляли ли ему вслед. Останки своих близких — жены, сына, племянницы, внука и сестры — он собрал в пакеты и похоронил во дворе своего дома.

Фото: iStock/yogesh_more

Мирных жителей убивают иностранные наемники


Ранее один из местных жителей села рассказал, что расправу над мирными жителями совершают французские наемники.

«У них стояла задача расстреливать мирных жителей. Расстреливали французы. Были украинцы и французы. А ответ получали по рации на украинском языке», — сообщил очевидец.

По его словам, во время отступления из города к расправам над местными жителями присоединились и бойцы ВСУ. За последние дни на территории города было обнаружено более десяти тел мирных граждан.

«Мы насчитали более десяти тел. Судя по состоянию тел, люди погибли от пяти недель назад и более», — рассказали свидетели.

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У большинства погибших были зафиксированы огнестрельные ранения, и на многих также заметны следы пыток. Согласно свидетельствам, бойцы ВСУ в Селидово выгоняли местных жителей из их домов и занимали их самостоятельно.

«В последнее время они расселялись где угодно и не церемонились. Если им нравился дом, они просто входили и забирали его. На соседней улице их было много, и до сих пор на некоторых домах и воротах написано "занято"», — поделился своими наблюдениями один из местных жителей.

Он также отметил, что украинские солдаты выбирали дома с учетом их расположения, чтобы облегчить свою эвакуацию из города. Сначала они занимали только пустые дома, но позже стали просто врываться в жилища местных жителей и выставлять их на улицу.


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ВСУ заминировали колодцы и скважины при бегстве из Селидова
25 ноября 2024, 11:08

Фото: iStock/Neznam

ВСУ при отступлении из Селидова заминировали все колодцы и подходы к скважинам. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные силовых структур.
Отмечается, что при бегстве из Селидова украинские военные минировали всё, включая важные инфраструктурные объекты, колодцы и подходы к скважинам. Целью таких манёвров стала попытка полного изолирования местных жителей от источников воды.

Такие действия ВСУ создали значительную проблему. На разминирование могут уйти месяцы.

Также в силовых структурах добавили, что для минирования использовались как западные мины, так и самодельные взрывные устройства.

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Более 50 снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки
25 ноября 2024, 10:58

Фото: iStock/vadimrysev

ВСУ за минувшие сутки выпустили более 50 снарядов по территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что за последние сутки под украинский удар попал 21 населённый пункт в девяти муниципалитетах региона. В общей сложности ВСУ выпустили 53 снаряда и 24 беспилотника. В результате ударов были повреждены многоквартирный дом, восемь частных домов, помещение сельскохозяйственного предприятия, служебный автобус и четыре автомобиля.

Гладков добавил, что по Белгородскому району выпущены 10 снарядов и совершены атаки пятью беспилотниками.

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